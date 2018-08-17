У Володимирі діти на один день зайняли місця депутатів. ФОТО
Сьогодні, 20:39
20-го листопада у Володимирі-Волинському на один день діти очолили роботу органів місцевої влади у рамках глобальної ініціативи ЮНІСЕФ «Дитяча сесія».
Цьогоріч до проведення «Дитячої сесії» в Україні приєдналося 25 громад. Акція традиційно проводиться по всьому світу з нагоди підписання Конвенції ООН з прав дитини, - пише Буг.
Школярі володимир-волинських шкіл відвідали апаратну нараду міської ради, побували у центрі надання адміністративних послуг, поспілкувалися з керівниками структурних підрозділів, управлінь та відділів Володимир-Волинської міської ради та спробували себе у ролі депутатів міської ради.
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Цьогоріч до проведення «Дитячої сесії» в Україні приєдналося 25 громад. Акція традиційно проводиться по всьому світу з нагоди підписання Конвенції ООН з прав дитини, - пише Буг.
Школярі володимир-волинських шкіл відвідали апаратну нараду міської ради, побували у центрі надання адміністративних послуг, поспілкувалися з керівниками структурних підрозділів, управлінь та відділів Володимир-Волинської міської ради та спробували себе у ролі депутатів міської ради.
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