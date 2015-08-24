Волинські боксери привезли з міжнародного турніру 6 золотих нагород. ФОТО





XXІ Międzynarodowy Memoriał Bokserski im. Jerzego

Suchodoła відбувся в місті Замость, - повідомили у луцькій спортшколі.



Шестеро боксерів відділення під керівництвом тренерів Артура Каменєва та Петра Боярчука, вибороли 6 золотих нагород.



Так, тріумфували на змаганнях:

1. Дмитро Ардель/юнаки /37кг/

2. Вадим Зарудницький /юнаки /43кг/

3. Вадим Шеремета /юнаки /46кг/

4. Рустам Дзюрбей /юніори /50кг/

5. Максим Карпюк /юніори /54кг/

6. Назар Гульт /молодь /56кг/





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна команда відділення боксу ДЮСШ № 2 ЛМР взяла участь у міжнародних змаганнях в Польщі.XXІ Międzynarodowy Memoriał Bokserski im. JerzegoSuchodoła відбувся в місті Замость, - повідомили у луцькій спортшколі.Шестеро боксерів відділення під керівництвом тренерів Артура Каменєва та Петра Боярчука, вибороли 6 золотих нагород.Так, тріумфували на змаганнях:1./юнаки /37кг/2./юнаки /43кг/3./юнаки /46кг/4./юніори /50кг/5./юніори /54кг/6./молодь /56кг/

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