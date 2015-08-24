Волинські боксери привезли з міжнародного турніру 6 золотих нагород. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Збірна команда відділення боксу ДЮСШ № 2 ЛМР взяла участь у міжнародних змаганнях в Польщі.
XXІ Międzynarodowy Memoriał Bokserski im. Jerzego
Suchodoła відбувся в місті Замость, - повідомили у луцькій спортшколі.
Шестеро боксерів відділення під керівництвом тренерів Артура Каменєва та Петра Боярчука, вибороли 6 золотих нагород.
Так, тріумфували на змаганнях:
1. Дмитро Ардель/юнаки /37кг/
2. Вадим Зарудницький /юнаки /43кг/
3. Вадим Шеремета /юнаки /46кг/
4. Рустам Дзюрбей /юніори /50кг/
5. Максим Карпюк /юніори /54кг/
6. Назар Гульт /молодь /56кг/
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XXІ Międzynarodowy Memoriał Bokserski im. Jerzego
Suchodoła відбувся в місті Замость, - повідомили у луцькій спортшколі.
Шестеро боксерів відділення під керівництвом тренерів Артура Каменєва та Петра Боярчука, вибороли 6 золотих нагород.
Так, тріумфували на змаганнях:
1. Дмитро Ардель/юнаки /37кг/
2. Вадим Зарудницький /юнаки /43кг/
3. Вадим Шеремета /юнаки /46кг/
4. Рустам Дзюрбей /юніори /50кг/
5. Максим Карпюк /юніори /54кг/
6. Назар Гульт /молодь /56кг/
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