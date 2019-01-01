вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей

Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей
Волинський письменник і журналіст Віталій Клімчук презентує в Луцьку свій роман «Подвійний стандарт».

Презентація відбудеться 24 листопада о 17:00 в луцькій книгарні “Є” на вулиці Лесі Українки, 30.

В основі тексту — часовий відрізок, в якому Україна еволюціонує від Радянського Союзу до незалежності. Водночас прогрес в світобаченні українців подекуди відсутній. Головний герой тексту — соціум, який через свої страхи не може (а, можливо, й не хоче) змінюватися. У книзі читач познайомиться з представниками усіх верств населення: робітником, держчиновником, священослужителем, проституткою… І дізнається, що міцно пов`язує долі цих людей.

У київському виданні братів Капранових, яке видало книгу зазначають: роман “Подвійний стандарт” Віталія Клімчука — це книга для тих, хто цінує післясмак прочитаного, адже згодом поле для осмислення стає безмежним. Автор, який своїм романтичним стилем письма нагадує українських класиків на кшталт Миколи Хвильового розкриває доволі не сердечний бік людської сутності.

Віталій Клімчук – волинський журналіст, письменник, кінематографіст, народознавець. Автор сценаріїв та режисер майже ста документальних фільмів, народознавчих видань “Празники в гості”, “Ярмарок”, “Зимові свята”, “Сором” (народна сороміцька творчість), збірника сатири “Іменини у Горпини”, книги драматичних творів для дітей “Рукавичка невеличка”. Засновник першого в Україні Фестивалю приймаків, один із засновників творчої фірми “Ідея”. Нині працює заступником директора Волинського обласного науково-методичного центру культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: презентація, Луцьк, література
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей
Сьогодні, 04:23
Українських вчителів хочуть перевести на контракти
Сьогодні, 03:11
Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 02:12
В Польщі порізали українського студента
Сьогодні, 01:21
Цьогоріч збільшилась кількість українців, які отримали субсидії
Сьогодні, 00:13
Схожі новини
Не боятися читача і розрізняти критику: У Луцьку Жадан дав кілька порад молодим авторам Не боятися читача і розрізняти критику: У Луцьку Жадан дав кілька порад молодим авторам
06 жовтень, 17:13
Про вірші, політику і сни: на «Фронтеру» у Луцьк завітав Іван Малкович Про вірші, політику і сни: на «Фронтеру» у Луцьк завітав Іван Малкович
06 жовтень, 11:30
Великий фестиваль у маленькій кав’ярні: у Луцьку офіційно стартувала «Фронтера» Великий фестиваль у маленькій кав’ярні: у Луцьку офіційно стартувала «Фронтера»
04 жовтень, 20:06
У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»* У Луцьку відбудеться презентація першої ліцензованої дистанційної школи «Оптіма»*
19 серпень, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей
Сьогодні, 04:23
 0
Українських вчителів хочуть перевести на контракти
Сьогодні, 03:11
 0
Знайшли чоловіка, який зник у Луцьку
Сьогодні, 02:12
 0
В Польщі порізали українського студента
Сьогодні, 01:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿