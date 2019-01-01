Волинський письменник презентує у Луцьку книгу «моно-ложних» сповідей

Волинський письменник і журналістпрезентує в Луцьку свій роман «Подвійний стандарт».Презентація відбудеться 24 листопада о 17:00 в луцькій книгарні “Є” на вулиці Лесі Українки, 30.В основі тексту — часовий відрізок, в якому Україна еволюціонує від Радянського Союзу до незалежності. Водночас прогрес в світобаченні українців подекуди відсутній. Головний герой тексту — соціум, який через свої страхи не може (а, можливо, й не хоче) змінюватися. У книзі читач познайомиться з представниками усіх верств населення: робітником, держчиновником, священослужителем, проституткою… І дізнається, що міцно пов`язує долі цих людей.У київському виданні братів Капранових, яке видало книгу зазначають: роман “Подвійний стандарт” Віталія Клімчука — це книга для тих, хто цінує післясмак прочитаного, адже згодом поле для осмислення стає безмежним. Автор, який своїм романтичним стилем письма нагадує українських класиків на кшталт Миколи Хвильового розкриває доволі не сердечний бік людської сутності.Віталій Клімчук – волинський журналіст, письменник, кінематографіст, народознавець. Автор сценаріїв та режисер майже ста документальних фільмів, народознавчих видань “Празники в гості”, “Ярмарок”, “Зимові свята”, “Сором” (народна сороміцька творчість), збірника сатири “Іменини у Горпини”, книги драматичних творів для дітей “Рукавичка невеличка”. Засновник першого в Україні Фестивалю приймаків, один із засновників творчої фірми “Ідея”. Нині працює заступником директора Волинського обласного науково-методичного центру культури.