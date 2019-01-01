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«Як затарабанить»: лучани скаржаться на гуркіт із котельні. ВІДЕО

«Як затарабанить»: лучани скаржаться на гуркіт із котельні. ВІДЕО
Лучанка Лілія Байда, яка мешкає у будинку №21 на вулиці Гулака Артемовського, скаржиться на гучну роботу котельні, яка розташована поруч.

Жінка каже, що котельня заважає спати вночі та погано впливає на самопочуття, йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Лучанка розповідає, що мешканці її та сусіднього будинку зверталися у різні структури, але реакції не отримали жодної.

Йдеться про модульну котельну установку на території обласної клінічної лікарні. Навпроти два будинки - Гулака Артемовського 19 і 21.

«Як затарабанить…, гримить, валиться, це страшне, що було! Вчора я засікала час: на 30 секунд вмикають, потім через 15-20 хвилин знову. І так щоразу в день і ніч», - нарікає Валентина Шаргородська, котра живе у будинку №19.

Оператор котельні Анатолій Яковлев зауважує, що котельню встановили торік, не було палива – вона не працювала:

«Тут нічого не зробиш, така конструкція. Їх дві, працюють на палетах».

«Вона облаштована за будинком в обласній лікарні, так шумить, ніби бетономішалка вдома. Шум неймовірний! Не заснути, голова болить, деякі сусіди до невропатологів ходять, знервовані, діти не можуть заснути, зранку встати», - обурюється Наталія Петренко, що живе у будинку №19.

Колективну скаргу від мешканців занесли 12-го листопада у Держпродспоживслужбу. Люди хочуть, аби перевірили рівень шуму роботи котельні.

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Теги: шум, котельня, Луцьк
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