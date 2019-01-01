Стало зле після цукерок: на Рівненщині – масове отруєння дітей

У Здолбунівському районі на Рівненщині – масове отруєння дітей.Так, 20 листопада, на лікарняне ліжко із гострим отруєнням потрапили 12 учнів Здовбицької загальноосвітньої школи, - пише ГУНП у Рівненській області.Повідомлення про госпіталізованих дітей до поліції надійшло від медиків близько 15:30.Як з’ясували поліцейські, п’ятикласників того дня пригостила цукерками однокласниця з нагоди дня народження, після чого дітям стало зле. Школярів доставили до районної лікарні із гострим отруєнням продуктами харчування у стані середньої тяжкості. Після надання допомоги їхньому життю нічого не загрожує. Наразі вони ще перебувають у медзакладі.Слідчі за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчиненого злочину. Попередньо відомо, що цукерки купувалися на одному із ринків Рівного.