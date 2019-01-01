Стало зле після цукерок: на Рівненщині – масове отруєння дітей
Сьогодні, 10:18
У Здолбунівському районі на Рівненщині – масове отруєння дітей.
Так, 20 листопада, на лікарняне ліжко із гострим отруєнням потрапили 12 учнів Здовбицької загальноосвітньої школи, - пише ГУНП у Рівненській області.
Повідомлення про госпіталізованих дітей до поліції надійшло від медиків близько 15:30.
Як з’ясували поліцейські, п’ятикласників того дня пригостила цукерками однокласниця з нагоди дня народження, після чого дітям стало зле. Школярів доставили до районної лікарні із гострим отруєнням продуктами харчування у стані середньої тяжкості. Після надання допомоги їхньому життю нічого не загрожує. Наразі вони ще перебувають у медзакладі.
Слідчі за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчиненого злочину. Попередньо відомо, що цукерки купувалися на одному із ринків Рівного.
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Так, 20 листопада, на лікарняне ліжко із гострим отруєнням потрапили 12 учнів Здовбицької загальноосвітньої школи, - пише ГУНП у Рівненській області.
Повідомлення про госпіталізованих дітей до поліції надійшло від медиків близько 15:30.
Як з’ясували поліцейські, п’ятикласників того дня пригостила цукерками однокласниця з нагоди дня народження, після чого дітям стало зле. Школярів доставили до районної лікарні із гострим отруєнням продуктами харчування у стані середньої тяжкості. Після надання допомоги їхньому життю нічого не загрожує. Наразі вони ще перебувають у медзакладі.
Слідчі за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до вчиненого злочину. Попередньо відомо, що цукерки купувалися на одному із ринків Рівного.
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