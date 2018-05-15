У Мінсоцполітики прокоментували призупинення виплат лікарняних та декретних





Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає



"Сьогодні в медіа поширили інформацію про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами і т.д. Мінсоцполітики повідомляє, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду (соціального страхування - ред.) становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат", - зазначили в Мінсоцполітики.



У повідомленні також зазначили, що минулого тижня Печерський суд міста Києва поновив на посаді колишнього керівника Фонду Євгена Баженкова. Він 14 листопада, за інформацією відомства, призупинив виплати.



"Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною", - йдеться у повідомленні.



Мінсоцполітики 18 листопада звернулось Міністерства юстиції із проханням скасувати реєстрацію Баженкова як директора Виконавчої дирекції Фонду. У відомстві запевнили, що докладуть усіх зусиль для якомога швидшого вирішення ситуації та гарантували поновлення виплат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві соціальної політики прокоментували призупинення виплат лікарняних та декретних, заявивши, що поширена у ЗМІ інформація не відповідає дійсності.Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає УНН "Сьогодні в медіа поширили інформацію про призупинення фінансування виплат, зокрема лікарняних, а також у зв’язку з вагітністю та пологами і т.д. Мінсоцполітики повідомляє, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду (соціального страхування - ред.) становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для здійснення необхідних поточних виплат", - зазначили в Мінсоцполітики.У повідомленні також зазначили, що минулого тижня Печерський суд міста Києва поновив на посаді колишнього керівника Фонду. Він 14 листопада, за інформацією відомства, призупинив виплати."Міністерство соціальної політики вважає цю ситуацію неприйнятною", - йдеться у повідомленні.Мінсоцполітики 18 листопада звернулось Міністерства юстиції із проханням скасувати реєстрацію Баженкова як директора Виконавчої дирекції Фонду. У відомстві запевнили, що докладуть усіх зусиль для якомога швидшого вирішення ситуації та гарантували поновлення виплат.

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