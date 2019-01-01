У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції





Про це повідомили "



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost факт підтвердив і очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.



Відомо, що інцидент трапився пізно увечері 21 листопада на вулиці Винниченка у Луцьку.



Як повідомили у Державному бюро розслідувань, йдеться про суму 3 тисячі доларів.



За словами Віталія Святченка, йдеться про працівника, який із управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції якраз переводився у інший підрозділ.



Фото ілюстративне.

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