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У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції

У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції
Працівника Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали під час спроби отримання хабаря.

Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на власні джерела.

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost факт підтвердив і очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.

Відомо, що інцидент трапився пізно увечері 21 листопада на вулиці Винниченка у Луцьку.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, йдеться про суму 3 тисячі доларів.

За словами Віталія Святченка, йдеться про працівника, який із управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції якраз переводився у інший підрозділ.

Фото ілюстративне.

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Теги: хабар, поліція, Віталій Святченко, Луцьк
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Коментарі 1
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Перевреводиться в інший підрозділ))) ну а як по іншому, вчорашнім числом вмер. Цей Черкаський гастробайтер святченко вже всім відомий зі своїми замашками і при новій владі притерлось. Будь мужиком заставляєш своїх приносити гроші то і захищай, а не як дівка легкої поведінки.
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