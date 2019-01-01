У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 09:42
Працівника Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України затримали під час спроби отримання хабаря.
Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на власні джерела.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost факт підтвердив і очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.
Відомо, що інцидент трапився пізно увечері 21 листопада на вулиці Винниченка у Луцьку.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань, йдеться про суму 3 тисячі доларів.
За словами Віталія Святченка, йдеться про працівника, який із управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції якраз переводився у інший підрозділ.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили "Волинські новини" з посиланням на власні джерела.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost факт підтвердив і очільник обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки поліції Віталій Святченко.
Відомо, що інцидент трапився пізно увечері 21 листопада на вулиці Винниченка у Луцьку.
Як повідомили у Державному бюро розслідувань, йдеться про суму 3 тисячі доларів.
За словами Віталія Святченка, йдеться про працівника, який із управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції якраз переводився у інший підрозділ.
Фото ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Перевреводиться в інший підрозділ))) ну а як по іншому, вчорашнім числом вмер. Цей Черкаський гастробайтер святченко вже всім відомий зі своїми замашками і при новій владі притерлось. Будь мужиком заставляєш своїх приносити гроші то і захищай, а не як дівка легкої поведінки.
Останні новини
За що і в кого вимагав хабар затриманий у Луцьку працівник департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 10:00
У Луцьку на чималому хабарі «взяли» працівника департаменту внутрішньої безпеки поліції
Сьогодні, 09:42
На Волині цьогоріч виявили понад 800 неоформлених працівників
Сьогодні, 09:30