У Луцьку судили двох злодіїв, які крали кабель з під’їздів будинків





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що у серпні цього року двоє чоловіків здійснили шість крадіжок кабелю з під’їздів будинків у Луцьку, який належить ПАТ Укртелеком. Зокрема, вони викрали 549 метрів кабелю, загальна шкода ПАТ «Укртелеком» склала 5 тисяч 141 гривню.



Відзначають, що обидва обвинувачених свою вину визнали та неоспорювали фактичних обставин справи.



Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі кожному, змінивши його на умовне терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє чоловіків крали кабель «Укртелекому» з під’їздів будинків в обласному центрі Волині. Загалом вони вкрали 549 метрів кабелю.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що у серпні цього року двоє чоловіків здійснили шість крадіжок кабелю з під’їздів будинків у Луцьку, який належить ПАТ Укртелеком. Зокрема, вони викрали 549 метрів кабелю, загальна шкода ПАТ «Укртелеком» склала 5 тисяч 141 гривню.Відзначають, що обидва обвинувачених свою вину визнали та неоспорювали фактичних обставин справи.Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі кожному, змінивши його на умовне терміном на один рік.

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