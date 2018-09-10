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У Луцьку судили двох злодіїв, які крали кабель з під’їздів будинків

У Луцьку судили двох злодіїв, які крали кабель з під’їздів будинків
Двоє чоловіків крали кабель «Укртелекому» з під’їздів будинків в обласному центрі Волині. Загалом вони вкрали 549 метрів кабелю.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що у серпні цього року двоє чоловіків здійснили шість крадіжок кабелю з під’їздів будинків у Луцьку, який належить ПАТ Укртелеком. Зокрема, вони викрали 549 метрів кабелю, загальна шкода ПАТ «Укртелеком» склала 5 тисяч 141 гривню.

Відзначають, що обидва обвинувачених свою вину визнали та неоспорювали фактичних обставин справи.

Відтак, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді двох років позбавлення волі кожному, змінивши його на умовне терміном на один рік.

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Теги: крадіжка, кабель, Луцьк
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