У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:42
У Луцьку сталася аварія під час якої Daewoo врізалося в Peugeot.
Автопригода трапилася 22 листопада на проспекті Відродження, - пише t1.ua.
Відомо, що легковик Daewoo виїжджав на проспект з вулиці поруч з готелем "Профспілковий". Водночас Peugeot їхало в бік 40-го мікрорайону. Сталося зіткнення, від яких обидві автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Обставини аварії з'ясовуються. На місці події працювала поліція.
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Автопригода трапилася 22 листопада на проспекті Відродження, - пише t1.ua.
Відомо, що легковик Daewoo виїжджав на проспект з вулиці поруч з готелем "Профспілковий". Водночас Peugeot їхало в бік 40-го мікрорайону. Сталося зіткнення, від яких обидві автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Обставини аварії з'ясовуються. На місці події працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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