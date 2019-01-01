вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО

У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
У Луцьку сталася аварія під час якої Daewoo врізалося в Peugeot.

Автопригода трапилася 22 листопада на проспекті Відродження, - пише t1.ua.

Відомо, що легковик Daewoo виїжджав на проспект з вулиці поруч з готелем "Профспілковий". Водночас Peugeot їхало в бік 40-го мікрорайону. Сталося зіткнення, від яких обидві автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Обставини аварії з'ясовуються. На місці події працювала поліція.

У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, Відроджненння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:42
Дослідили одну з причин обміління Світязю
Сьогодні, 13:21
Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*
Сьогодні, 13:10
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО У Луцьку через аварію на Перемоги – ускладнений рух. ФОТО
21 листопад, 13:16
У Луцьку легковик врізався в автобус У Луцьку легковик врізався в автобус
21 листопад, 10:05
Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
19 листопад, 14:12
На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО На трасі Львів-Луцьк – масштабна аварія. ФОТО
19 листопад, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як у Рожищі реставрують орган в костелі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:04
 0
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:42
 0
Дослідили одну з причин обміління Світязю
Сьогодні, 13:21
 0
Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*
Сьогодні, 13:10
 0
Двоє волинян вимагали від фермера хабар понад 7 тисяч доларів. ФОТО
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8