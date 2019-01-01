У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО





Автопригода трапилася 22 листопада на проспекті Відродження, - пише



Відомо, що легковик Daewoo виїжджав на проспект з вулиці поруч з готелем "Профспілковий". Водночас Peugeot їхало в бік 40-го мікрорайону. Сталося зіткнення, від яких обидві автомобілі зазнали механічних пошкоджень.



Обставини аварії з'ясовуються. На місці події працювала поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія під час якої Daewoo врізалося в Peugeot.Автопригода трапилася 22 листопада на проспекті Відродження, - пише t1.ua. Відомо, що легковик Daewoo виїжджав на проспект з вулиці поруч з готелем "Профспілковий". Водночас Peugeot їхало в бік 40-го мікрорайону. Сталося зіткнення, від яких обидві автомобілі зазнали механічних пошкоджень.Обставини аварії з'ясовуються. На місці події працювала поліція.

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