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Лучан закликають приносити квіти до пам'ятника Грушевському

Лучан закликають приносити квіти до пам'ятника Грушевському
Сьогодні, 25 листопада о 12.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника на проспекті Перемоги.

Лучан запрошують долучитися до вшануванням пам’яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, – пише відділ інформаційної роботи міської ради.

Очікуються також керівники виконавчих органів Луцької міської ради, представники галузевих підприємств, установ, громадських організацій, політичних партій та громадськість міста.

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Теги: Луцьк, вшанування, пам'ятник, грушевський
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