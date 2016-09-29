Лучан закликають приносити квіти до пам'ятника Грушевському





Лучан запрошують долучитися до вшануванням пам’яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського, – пише



Очікуються також керівники виконавчих органів Луцької міської ради, представники галузевих підприємств, установ, громадських організацій, політичних партій та громадськість міста.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 листопада о 12.00 відбудеться покладання квітів до пам’ятника на проспекті Перемоги.Лучан запрошують долучитися до вшануванням пам’яті голови Української Центральної Ради Української Народної Республіки, – пише відділ інформаційної роботи міської ради.Очікуються також керівники виконавчих органів Луцької міської ради, представники галузевих підприємств, установ, громадських організацій, політичних партій та громадськість міста.

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