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25 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

25 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
25 листопада вшановують патріарха Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях. У цей час закінчувалися весільні тижні.

Наступні шлюби укладалися вже після закінченням зими — на Масляну. З волі батьків вступив в шлюб і мав дітей. Коли жінка святого та діти померли, він став ченцем, - пише 24 канал.

Основною своєю справою святий вважав милостиню і благодіяння нужденним. На початку свого служіння, він наказав перерахувати всіх бідних і убогих, які були в Александрії. Їх виявилося більше семи тисяч чоловік. Всім нещасним святитель давав щоденне безкоштовне годування.

Іменини 25 листопада святкують: Олександр, Борис, Костянтин, Лев.

Народні прикмети на 25 листопада

– Якщо ще не похолодало – весна буде ранньою.

– Якщо цього дня народжується людина, то вона буде захисником слабких і знедолених, може працювати суддею або лікарем.

– Зранку спостерігається мряка – ввечері будуть заморозки.

– Хмари пливуть проти вітру – чекайте найближчим часом снігопаду.

– Якщо цього дня випав сніг – значить він пролежить до весни, а сама весна буде пізньою.

Що можна робити 25 листопада

1. Робіть цього дня добрі справи. Вважається, що це обов'язково зарахується померлим родичам і покращить їхню долю на тому світі.

2. Займіться шопінгом з друзями чи рідними. Покупки, зроблені цього дня, будуть вдалими і довго прослужать.

3. Батькам треба молитися за своїх дітей, які часто взимку хворіють. Молитви до Іоанна Милостивого вбережуть дітей від захворювань.

4. Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.

Що не можна робити 25 листопада

1. Не купуйте цього дня взуття, адже це приведе до невдач в особистому житті.

2. Якщо вам треба вирушити у далеку дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

3. Намагайтеся не сваритися одне з одним. Будьте дружніми та привітними.

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Теги: 25 листопада, свято, традиції
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