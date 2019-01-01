вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарка розповіла, що означають незвичайні присмаки в роті

Лікарка розповіла, що означають незвичайні присмаки в роті
Напевно кожен із вас ловив себе на появі незвичайного присмаку в роті без попередніх трапез чи процедур у ротовій порожнині. Виявилося, що подібні “фантомні” відчуття виникають не просто так, самі собою, а є ознаками певних процесів у організмі.

Терапевтка-гастроентерологиня Наталія Гордієнко розповіла, про що можуть свідчити ті чи інші незрозумілі відчуття, - пише ukrhealth.

Металева кислинка

Такий присмак можуть давати зубні протези з елементами металу. Однак якщо таких немає, це може знаменувати початок запальних процесів – карієс, стоматит, пародонтит тощо. За цих захворювань до ротової порожнини потрапляє невелика кількість крові, що й викликає подібні смакові відчуття.

Також воно може означати різке підвищення кислотності в організмі. Можливо, напередодні ви з’їли занадто багато “окислювальних” продуктів – м’яса, випічки, солодощів, картоплі тощо.

Кисле молоко

Цей присмак попереджає про порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Так, найімовірніше збої починаються в стравоході або шлунку, і передують розвитку гастриту, виразки, рефлюксної хвороби тощо.

Все гірко

Гіркуватим присмаком проявляються збої в роботі печінки і жовчного міхура. Якщо цей “фантом” виник одного разу і більше не турбує, можливо, йому передувало переїдання “важкої” їжі – жирного, гострого, пряного або смаженого. Однак постійна його наявність говорить про необхідність ретельного обстеження у гастроентеролога і подальшого лікування.

Присмак гнилі

Це звичайний супутник захворювань слизової оболонки рота й горла. Так, призвести до такого неприємного симптому можуть пародонтит, ангіна, аденоїдит, ларингіт тощо. Тому варто уважно оглянути ймовірні області ураження і почати лікування до початку ускладнень.

Солонуватий присмак

Перше, про що він може попереджати – зневоднення. Спробуйте випити кілька склянок води і присмак зникне. Якщо ні, і це переслідує вас постійно, зверніть увагу на роботу нирок – можливо, це вони так заявляють про свої негаразди.

Солодкуваті відчуття

Постійний солодкий присмак у роті, особливо в поєднанні з запахом ацетону, є дзвіночком про розвиток цукрового діабету. Тому варто звернутися до ендокринолога, щоб не допускати критичних станів.

Тимчасова ж поява такого відчуття свідчить про початок запальних процесів у дихальних шляхах (бронхіт, пневмонія тощо).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, присмак, здоров'я
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Німеччині викрали найдорожчу колекцію коштовностей
Сьогодні, 04:22
Лікарка розповіла, що означають незвичайні присмаки в роті
Сьогодні, 03:22
У центрі галактики астрономи виявили надмасивні чорні діри
Сьогодні, 02:15
У рейтингу процвітання Україна нижче Монголії і Ботсвани
Сьогодні, 01:03
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок У Луцьку лікарі безкоштовно оглядатимуть жінок
12 червень, 09:20
Як захистити дитину від застуди: поради експертів Як захистити дитину від застуди: поради експертів
24 листопад, 05:18
Які корисні продукти можуть нашкодити фігурі Які корисні продукти можуть нашкодити фігурі
24 листопад, 03:19
Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО Лікар з Луцька рік працював у Франції. ФОТО
22 листопад, 08:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Німеччині викрали найдорожчу колекцію коштовностей
Сьогодні, 04:22
 0
Лікарка розповіла, що означають незвичайні присмаки в роті
Сьогодні, 03:22
 0
У центрі галактики астрономи виявили надмасивні чорні діри
Сьогодні, 02:15
 0
У рейтингу процвітання Україна нижче Монголії і Ботсвани
Сьогодні, 01:03
 0
26 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8