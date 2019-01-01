Лікарка розповіла, що означають незвичайні присмаки в роті





Терапевтка-гастроентерологиня Наталія Гордієнко розповіла, про що можуть свідчити ті чи інші незрозумілі відчуття, - пише



Металева кислинка



Такий присмак можуть давати зубні протези з елементами металу. Однак якщо таких немає, це може знаменувати початок запальних процесів – карієс, стоматит, пародонтит тощо. За цих захворювань до ротової порожнини потрапляє невелика кількість крові, що й викликає подібні смакові відчуття.



Також воно може означати різке підвищення кислотності в організмі. Можливо, напередодні ви з’їли занадто багато “окислювальних” продуктів – м’яса, випічки, солодощів, картоплі тощо.



Кисле молоко



Цей присмак попереджає про порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Так, найімовірніше збої починаються в стравоході або шлунку, і передують розвитку гастриту, виразки, рефлюксної хвороби тощо.



Все гірко



Гіркуватим присмаком проявляються збої в роботі печінки і жовчного міхура. Якщо цей “фантом” виник одного разу і більше не турбує, можливо, йому передувало переїдання “важкої” їжі – жирного, гострого, пряного або смаженого. Однак постійна його наявність говорить про необхідність ретельного обстеження у гастроентеролога і подальшого лікування.



Присмак гнилі



Це звичайний супутник захворювань слизової оболонки рота й горла. Так, призвести до такого неприємного симптому можуть пародонтит, ангіна, аденоїдит, ларингіт тощо. Тому варто уважно оглянути ймовірні області ураження і почати лікування до початку ускладнень.



Солонуватий присмак



Перше, про що він може попереджати – зневоднення. Спробуйте випити кілька склянок води і присмак зникне. Якщо ні, і це переслідує вас постійно, зверніть увагу на роботу нирок – можливо, це вони так заявляють про свої негаразди.



Солодкуваті відчуття



Постійний солодкий присмак у роті, особливо в поєднанні з запахом ацетону, є дзвіночком про розвиток цукрового діабету. Тому варто звернутися до ендокринолога, щоб не допускати критичних станів.



Тимчасова ж поява такого відчуття свідчить про початок запальних процесів у дихальних шляхах (бронхіт, пневмонія тощо).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напевно кожен із вас ловив себе на появі незвичайного присмаку в роті без попередніх трапез чи процедур у ротовій порожнині. Виявилося, що подібні “фантомні” відчуття виникають не просто так, самі собою, а є ознаками певних процесів у організмі.Терапевтка-гастроентерологинярозповіла, про що можуть свідчити ті чи інші незрозумілі відчуття, - пише ukrhealth Такий присмак можуть давати зубні протези з елементами металу. Однак якщо таких немає, це може знаменувати початок запальних процесів – карієс, стоматит, пародонтит тощо. За цих захворювань до ротової порожнини потрапляє невелика кількість крові, що й викликає подібні смакові відчуття.Також воно може означати різке підвищення кислотності в організмі. Можливо, напередодні ви з’їли занадто багато “окислювальних” продуктів – м’яса, випічки, солодощів, картоплі тощо.Цей присмак попереджає про порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Так, найімовірніше збої починаються в стравоході або шлунку, і передують розвитку гастриту, виразки, рефлюксної хвороби тощо.Гіркуватим присмаком проявляються збої в роботі печінки і жовчного міхура. Якщо цей “фантом” виник одного разу і більше не турбує, можливо, йому передувало переїдання “важкої” їжі – жирного, гострого, пряного або смаженого. Однак постійна його наявність говорить про необхідність ретельного обстеження у гастроентеролога і подальшого лікування.Це звичайний супутник захворювань слизової оболонки рота й горла. Так, призвести до такого неприємного симптому можуть пародонтит, ангіна, аденоїдит, ларингіт тощо. Тому варто уважно оглянути ймовірні області ураження і почати лікування до початку ускладнень.Перше, про що він може попереджати – зневоднення. Спробуйте випити кілька склянок води і присмак зникне. Якщо ні, і це переслідує вас постійно, зверніть увагу на роботу нирок – можливо, це вони так заявляють про свої негаразди.Постійний солодкий присмак у роті, особливо в поєднанні з запахом ацетону, є дзвіночком про розвиток цукрового діабету. Тому варто звернутися до ендокринолога, щоб не допускати критичних станів.Тимчасова ж поява такого відчуття свідчить про початок запальних процесів у дихальних шляхах (бронхіт, пневмонія тощо).

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