Волинських татусів-одинаків запрошують на популярне телешоу





Про це



«Серед волинян шукаємо тата, який розлучився, живе з дитиною або бере активну участь у її вихованні, і при цьому дуже хоче знайти кохання і створити сім’ю. Також буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся контактами таких татусів. Можливо, це їхній шанс. Ми допоможемо таким татусям створити сім‘ю», - зазначила Анна.



Усіх охочих взяти участь у кастингу на участь у телепроєкті просять телефонувати, або ж писати на Viber та Telegram за номером: 063 7370919.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телеканал «СТБ» шукає серед волинян шукають розлучених татусів, які самостійно виховують дитину або дітей, для участі у шоу «Наречена для тата».Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила кастинг-менеджертелеканалу «СТБ» Анна Шаруда.«Серед волинян шукаємо тата, який розлучився, живе з дитиною або бере активну участь у її вихованні, і при цьому дуже хоче знайти кохання і створити сім’ю. Також буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся контактами таких татусів. Можливо, це їхній шанс. Ми допоможемо таким татусям створити сім‘ю», - зазначила Анна.Усіх охочих взяти участь у кастингу на участь у телепроєкті просять телефонувати, або ж писати на Viber та Telegram за номером: 063 7370919.

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