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Волинських татусів-одинаків запрошують на популярне телешоу

Волинських татусів-одинаків запрошують на популярне телешоу
Телеканал «СТБ» шукає серед волинян шукають розлучених татусів, які самостійно виховують дитину або дітей, для участі у шоу «Наречена для тата».

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила кастинг-менеджертелеканалу «СТБ» Анна Шаруда.

«Серед волинян шукаємо тата, який розлучився, живе з дитиною або бере активну участь у її вихованні, і при цьому дуже хоче знайти кохання і створити сім’ю. Також буду дуже вдячна, якщо ви поділитеся контактами таких татусів. Можливо, це їхній шанс. Ми допоможемо таким татусям створити сім‘ю», - зазначила Анна.

Усіх охочих взяти участь у кастингу на участь у телепроєкті просять телефонувати, або ж писати на Viber та Telegram за номером: 063 7370919.

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Теги: наречена для тата, шоу, кастинг
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