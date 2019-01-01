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На Волині прикордонники бензопилою та болгаркою вирізали із причепа 27 тисяч пачок сигарет

На Волині прикордонники бензопилою та болгаркою вирізали із причепа 27 тисяч пачок сигарет
Ще одна спроба контрабандистів перемістити чималу партію сигарет фурою провалилася.

Перевезти сигарети в Україну вночі намагався громадянин Білорусі через пункт пропуску «Дольськ», що на Волині, - пише Держприкордонслужба України.

В результаті перевірки, під вантажем кокосового волокна у днищі напівпричепа виявили велику кількість сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ.

Щоб дістати майже 27 тисяч пачок сигарет із днища, прикордонникам довелось демонтувати конструктивні особливості вантажівки за допомогою бензопили та болгарки. Сума оцінки вилучених сигарет склала майже 570 тисяч гривень, причепа - 160 тисяч гривень.

Наразі автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС. Триває прийняття рішення щодо можливого внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 204 ККУ.

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Теги: сигарети, Волинь, фура
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