У міського голови Луцька – новий радник

У міського голови Луцька з'явився новий радник. Ним ставПро це йдеться у розпорядженнівід 27 листопада, опублікованого на сайті Луцькради."Призначии Лотвіна Володимира Олександровича з 27 листопада 2019 року на посаду радника міського голови з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", - йдеться у документі.Володимиру Лотвіну призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.