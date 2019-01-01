У міського голови Луцька – новий радник
Сьогодні, 09:46
У міського голови Луцька з'явився новий радник. Ним став Володимир Олександрович Лотвін.
Про це йдеться у розпорядженні Григорія Пустовіта від 27 листопада, опублікованого на сайті Луцькради.
"Призначии Лотвіна Володимира Олександровича з 27 листопада 2019 року на посаду радника міського голови з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", - йдеться у документі.
Володимиру Лотвіну призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Про це йдеться у розпорядженні Григорія Пустовіта від 27 листопада, опублікованого на сайті Луцькради.
"Призначии Лотвіна Володимира Олександровича з 27 листопада 2019 року на посаду радника міського голови з посадовим окладом згідно зі штатним розписом", - йдеться у документі.
Володимиру Лотвіну призначили надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 45 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
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Коментарі 2
Фокус від Пустоцвіта. Мера нема а новий радник є.
Радник - очєнь странний прєдмєт, радник - він єсть, а мера - нєт...
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