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Застуда атакує: на Волині закрили два навчальні заклади

Застуда атакує: на Волині закрили два навчальні заклади
На Волині станом на сьогодні не працюють два навчальні заклади, де діти масово хворіють застудою.

Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ.

Так, припинели навчання в 2 закладах освіти — це дошкільний заклад села Видерта Камінь-Каширського району та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Овлочин Турійського району.

У навчальних закладах через ГРВІ відсутні понад 25% дітей.

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Теги: навчання, застуда, ГРВІ
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