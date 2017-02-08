Застуда атакує: на Волині закрили два навчальні заклади





Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ.



Так, припинели навчання в 2 закладах освіти — це дошкільний заклад села Видерта Камінь-Каширського району та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Овлочин Турійського району.



У навчальних закладах через ГРВІ відсутні понад 25% дітей.

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