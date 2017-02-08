Застуда атакує: на Волині закрили два навчальні заклади
Сьогодні, 16:35
На Волині станом на сьогодні не працюють два навчальні заклади, де діти масово хворіють застудою.
Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ.
Так, припинели навчання в 2 закладах освіти — це дошкільний заклад села Видерта Камінь-Каширського району та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Овлочин Турійського району.
У навчальних закладах через ГРВІ відсутні понад 25% дітей.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр МОЗ.
Так, припинели навчання в 2 закладах освіти — це дошкільний заклад села Видерта Камінь-Каширського району та ЗОШ І-ІІІ ступенів села Овлочин Турійського району.
У навчальних закладах через ГРВІ відсутні понад 25% дітей.
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