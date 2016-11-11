Смерть на рейках: чоловік потрапив одразу під два потяги на Рівненщині





Про це йдеться



Свідки кажуть, він хотів перебігти колії та не помітив локомотив. Ним його зачепило та кинуло на сусідню колію. А саме тоді там їхала електричка. Чоловік загинув на місці.



Відомо, що це рівнянин. Перебігав рейки, бо квапився до дружини. У поліції говорять, це вже не перша смерть на цій ділянці. Адже залізничне полотно розділяє село навпіл. 11 років тому пасажирський потяг збив тут компанію юнаків і дівчат, які поверталися з клубу додому.



"Дана особа десь поспішала на електричку, і перед цим чи в момент цього проїжджав потяг пасажирський, і він потрапив між цим усім. Його наче затягнуло", - прокоментував керівник Здолбунівського відділення поліції Андрій Кушик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Івачків на Рівненщині одразу два поїзди збили 44-річного чоловіка.Про це йдеться у ТСН.16:45. Свідки кажуть, він хотів перебігти колії та не помітив локомотив. Ним його зачепило та кинуло на сусідню колію. А саме тоді там їхала електричка. Чоловік загинув на місці.Відомо, що це рівнянин. Перебігав рейки, бо квапився до дружини. У поліції говорять, це вже не перша смерть на цій ділянці. Адже залізничне полотно розділяє село навпіл. 11 років тому пасажирський потяг збив тут компанію юнаків і дівчат, які поверталися з клубу додому."Дана особа десь поспішала на електричку, і перед цим чи в момент цього проїжджав потяг пасажирський, і він потрапив між цим усім. Його наче затягнуло", - прокоментував керівник Здолбунівського відділення поліції

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