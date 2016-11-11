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Смерть на рейках: чоловік потрапив одразу під два потяги на Рівненщині

Смерть на рейках: чоловік потрапив одразу під два потяги на Рівненщині
У селі Івачків на Рівненщині одразу два поїзди збили 44-річного чоловіка.

Про це йдеться у ТСН.16:45.

Свідки кажуть, він хотів перебігти колії та не помітив локомотив. Ним його зачепило та кинуло на сусідню колію. А саме тоді там їхала електричка. Чоловік загинув на місці.

Відомо, що це рівнянин. Перебігав рейки, бо квапився до дружини. У поліції говорять, це вже не перша смерть на цій ділянці. Адже залізничне полотно розділяє село навпіл. 11 років тому пасажирський потяг збив тут компанію юнаків і дівчат, які поверталися з клубу додому.

"Дана особа десь поспішала на електричку, і перед цим чи в момент цього проїжджав потяг пасажирський, і він потрапив між цим усім. Його наче затягнуло", - прокоментував керівник Здолбунівського відділення поліції Андрій Кушик.

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Теги: Рівненщина, смерть, чоловік
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