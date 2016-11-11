Смерть на рейках: чоловік потрапив одразу під два потяги на Рівненщині
Сьогодні, 18:15
У селі Івачків на Рівненщині одразу два поїзди збили 44-річного чоловіка.
Про це йдеться у ТСН.16:45.
Свідки кажуть, він хотів перебігти колії та не помітив локомотив. Ним його зачепило та кинуло на сусідню колію. А саме тоді там їхала електричка. Чоловік загинув на місці.
Відомо, що це рівнянин. Перебігав рейки, бо квапився до дружини. У поліції говорять, це вже не перша смерть на цій ділянці. Адже залізничне полотно розділяє село навпіл. 11 років тому пасажирський потяг збив тут компанію юнаків і дівчат, які поверталися з клубу додому.
"Дана особа десь поспішала на електричку, і перед цим чи в момент цього проїжджав потяг пасажирський, і він потрапив між цим усім. Його наче затягнуло", - прокоментував керівник Здолбунівського відділення поліції Андрій Кушик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у ТСН.16:45.
Свідки кажуть, він хотів перебігти колії та не помітив локомотив. Ним його зачепило та кинуло на сусідню колію. А саме тоді там їхала електричка. Чоловік загинув на місці.
Відомо, що це рівнянин. Перебігав рейки, бо квапився до дружини. У поліції говорять, це вже не перша смерть на цій ділянці. Адже залізничне полотно розділяє село навпіл. 11 років тому пасажирський потяг збив тут компанію юнаків і дівчат, які поверталися з клубу додому.
"Дана особа десь поспішала на електричку, і перед цим чи в момент цього проїжджав потяг пасажирський, і він потрапив між цим усім. Його наче затягнуло", - прокоментував керівник Здолбунівського відділення поліції Андрій Кушик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 29 листопада
Сьогодні, 19:00
В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю
Сьогодні, 18:42
Смерть на рейках: чоловік потрапив одразу під два потяги на Рівненщині
Сьогодні, 18:15