В «Укрзалізниці» призначили додаткові рейси потяга «Ковель-Київ» на період зимових свят





Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.



Так, потяг № 197/198 "Київ — Ковель" додатково курсуватиме 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10 січня.



З Києва поїзд відправлятиметься о 06:19, а до Ковеля прибуватиме о 14:48. З Ковеля потяг вирушатиме об 11:27 і прибуватиме до Києва о 20:45.

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