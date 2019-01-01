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На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО

На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО
Учора, 29 листопада, під час рейду працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» недалеко від місця скоєння самовільної рубки у Горинському лісництві помітили підозрілий автомобіль.

Згодом цей позашляховик виявили у смт Цумань. За слідами протекторів шин та обладнанням, яке в ньому знаходилося, встановили причетність авто до вказаних подій, – повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Машину та обладнання (електропилу та електростанцію) вилучили працівники поліції як доказову базу і доставили на штрафмайданчик.

Слідчі дії тривають.

Варто додати, що цей позашляховик із незаконною реєстрацією давно перебував у полі зорі лісівників та правоохоронців. Його неодноразово помічали і в інших місцях самовільних рубок у лісових масивах Ківерцівщини.

На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО
На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО
На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО

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Теги: ВОУЛМГ, Ківерці, лісоруб, браконьєрство, ліс
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