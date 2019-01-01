На Ківерцівщині вилучили автомобіль та обладнання «чорного лісоруба». ФОТО
Сьогодні, 17:20
Учора, 29 листопада, під час рейду працівники державної лісової охорони ДП «Цуманське ЛГ» недалеко від місця скоєння самовільної рубки у Горинському лісництві помітили підозрілий автомобіль.
Згодом цей позашляховик виявили у смт Цумань. За слідами протекторів шин та обладнанням, яке в ньому знаходилося, встановили причетність авто до вказаних подій, – повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Машину та обладнання (електропилу та електростанцію) вилучили працівники поліції як доказову базу і доставили на штрафмайданчик.
Слідчі дії тривають.
Варто додати, що цей позашляховик із незаконною реєстрацією давно перебував у полі зорі лісівників та правоохоронців. Його неодноразово помічали і в інших місцях самовільних рубок у лісових масивах Ківерцівщини.
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Згодом цей позашляховик виявили у смт Цумань. За слідами протекторів шин та обладнанням, яке в ньому знаходилося, встановили причетність авто до вказаних подій, – повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Машину та обладнання (електропилу та електростанцію) вилучили працівники поліції як доказову базу і доставили на штрафмайданчик.
Слідчі дії тривають.
Варто додати, що цей позашляховик із незаконною реєстрацією давно перебував у полі зорі лісівників та правоохоронців. Його неодноразово помічали і в інших місцях самовільних рубок у лісових масивах Ківерцівщини.
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