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Австралійські вчені створили пластик з бананових відходів

Вчені з австралійського Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) розробили спосіб виробництва екологічного пластику з бананових відходів.

Отриманий пластик можна повністю переробляти до трьох разів без втрати якості, а в ґрунті він розкладається природним шляхом.

З дитинства ми звикли вважати, що банани ростуть на пальмах. Але ні, банан — це трава. Звичайно, не та, що росте на газонах, а гігантська, що досягає у висоту до 15 м. А зв’язки бананів, що ми купуємо в магазинах, виростають з центрального стебла, який заведено називати псевдостеблом. І хоча ця частина рослини зазвичай викидається під час збору врожаю, незабаром вона може знайти застосування в виготовленні пластика.

Аналіз австралійських дослідників показав, що вирощування бананів є однією їх найбільш марнотратних форм сільського господарства — фактично використовується тільки 12% рослини. Псевдостебло, що складає більшу частину всієї рослини, хоч і може бути використано для виробництва текстилю, але на ділі його просто викидають.

Що б якось змінити цю ситуацію, команда вчених UNSW під керівництвом професорів Джейашрі Аркота та Мартіни Стенцель розробили новий процес перероблювання цих відходів. Вони нарізали псевдостебло на шматки, потім висушили його в печі при високій температурі та подрібнили в дрібний порошок. Потім його промили за допомогою м’якої хімічної обробки. Цей крок ізолював наноцелюлозу від іншої частини порошку. Саме з цієї наноцелюлози й виготовляються листи пластику.

Готова продукція має консистенцію, яка схожа на пергаментний папір. Її можна використовувати для виробництва пакетів або обгортки для харчових продуктів. Екопластик можна повністю переробляти до трьох разів без втрати якості, а якщо він опиниться в ґрунті — розкладеться природним шляхом.

Крім того, лабораторні випробування показали, що матеріал не вилуговує шкідливі сполуки у харчові продукти. Зараз вчені шукають галузевих партнерів, які б були зацікавлені в доведенні продукту до рівня промислового виробництва з максимальною рентабельністю.

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Теги: біопластик, банан, вчені, екологія
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