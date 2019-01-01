У Луцьку освятили тимчасовий храм прихильників УПЦ (МП)





30 листопада у храмі архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив першу божественну літургію, - про це йдеться



Архіпастирю співслужили благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель тимчасового храму апостола Іоанна Богослова протоієрей Іван Піпаш та настоятель новоосвяченого тимчасового храму святителя Спиридона священник Іван Поприк.



Під час богослужіння владика разом з собором духовенства та мирянами піднесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.



Після завершення літургії архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, гостей і прихожан з першою божественною літургією та наголосив, що перші християни теж починали своє спасительне служіння у катакомбах та підвалах, проте потім за їхнє смирення Господь підіймав у святості перші гонимі громади, даруючи їм істинне торжество Православ’я, яке звершувалося у величних храмах і соборах.



“Тому й зараз, ми не маємо падати у відчай, споглядаючи певний дискомфорт у служінні та навіть прямі гоніння, а навпаки – з великою радістю служити Господу Воскреслому та пам’ятати, що за випробуваннями й гоніннями завжди буде йти Торжество перемоги Православної віри”, – підсумував архіпастир.



У свою чергу, настоятель священник Іван Поприк щиро подякував владиці, духовенству та усім присутнім за спільну молитву та висловив сподівання, що Господь обов’язково почує щирі молитви та подарує можливість явити торжество Христової віри будівництвом ще одного храму на Волинській землі.



Нагадаємо, у Луцьку зовсім нещодавно заснували православну громаду на честь святителя Спиридона Триміфунтського. Щонеділі у тимчасовому приміщенні протягом кількох тижнів уже звершувалися молебні з акафістом до святителя.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку освятили тимчасовий храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського.30 листопада у храмі архієпископ Волинський і Луцькийзвершив першу божественну літургію, - про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП). Архіпастирю співслужили благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, завідувач канцелярією єпархії архімандрит, настоятель тимчасового храму апостола Іоанна Богослова протоієрейта настоятель новоосвяченого тимчасового храму святителя Спиридона священникПід час богослужіння владика разом з собором духовенства та мирянами піднесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.Після завершення літургії архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, гостей і прихожан з першою божественною літургією та наголосив, що перші християни теж починали своє спасительне служіння у катакомбах та підвалах, проте потім за їхнє смирення Господь підіймав у святості перші гонимі громади, даруючи їм істинне торжество Православ’я, яке звершувалося у величних храмах і соборах.“Тому й зараз, ми не маємо падати у відчай, споглядаючи певний дискомфорт у служінні та навіть прямі гоніння, а навпаки – з великою радістю служити Господу Воскреслому та пам’ятати, що за випробуваннями й гоніннями завжди буде йти Торжество перемоги Православної віри”, – підсумував архіпастир.У свою чергу, настоятель священник Іван Поприк щиро подякував владиці, духовенству та усім присутнім за спільну молитву та висловив сподівання, що Господь обов’язково почує щирі молитви та подарує можливість явити торжество Христової віри будівництвом ще одного храму на Волинській землі.Нагадаємо, у Луцьку зовсім нещодавно заснували православну громаду на честь святителя Спиридона Триміфунтського. Щонеділі у тимчасовому приміщенні протягом кількох тижнів уже звершувалися молебні з акафістом до святителя.

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