YouTube чи книги: хто переможе у двобої 21 століття. АНОНС

Владиславом Кириченком.



Захід організовує Громадянськомий Рух «СВІДОМІ». Саме в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» й відбудеться зустріч 6 грудня о 18:00 у РЦ «Промінь», - пише



Епоха діджитал наступає нестримно, покоління Z важко сприймає відео довші за 14 секунд, а кількість збудників, які відволікають, яскравим контентом бентежать нашу увагу щодня. На відкритій зустрічі засновник видавництва, яке забезпечує нас крутими бестселлерами, розповість про таке:



- Як у цих нових реаліях почуває себе книга?

- Що читають українці та чи читають взагалі?

- Блогери чи письменники: хто є лідерами думок сьогодення?

- Та врешті, чи вб’є Інтернет індустрію книговидавництва?



Також на заході учасників чекають круті подарунки – ТОПові книги видавництва.



Вхід на "івент" за попередньою реєстрацією. Охочим потрапити варто зареєструватися за цим посиланням.



Більше про захід ТУТ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан запрошують на зустріч з власником видавництва "Наш формат"Захід організовує Громадянськомий Рух «СВІДОМІ». Саме в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» й відбудеться зустріч 6 грудня о 18:00 у РЦ «Промінь», - пише ІА "Конкурент" Епоха діджитал наступає нестримно, покоління Z важко сприймає відео довші за 14 секунд, а кількість збудників, які відволікають, яскравим контентом бентежать нашу увагу щодня. На відкритій зустрічі засновник видавництва, яке забезпечує нас крутими бестселлерами, розповість про таке:- Як у цих нових реаліях почуває себе книга?- Що читають українці та чи читають взагалі?- Блогери чи письменники: хто є лідерами думок сьогодення?- Та врешті, чи вб’є Інтернет індустрію книговидавництва?Також на заході учасників чекають круті подарунки – ТОПові книги видавництва.Вхід на "івент" за попередньою реєстрацією. Охочим потрапити варто зареєструватися заБільше про захід

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