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YouTube чи книги: хто переможе у двобої 21 століття. АНОНС

YouTube чи книги: хто переможе у двобої 21 століття. АНОНС
Лучан запрошують на зустріч з власником видавництва "Наш формат" Владиславом Кириченком.

Захід організовує Громадянськомий Рух «СВІДОМІ». Саме в рамках проєкту Руху «Школа свідомого громадянина» й відбудеться зустріч 6 грудня о 18:00 у РЦ «Промінь», - пише ІА "Конкурент".

Епоха діджитал наступає нестримно, покоління Z важко сприймає відео довші за 14 секунд, а кількість збудників, які відволікають, яскравим контентом бентежать нашу увагу щодня. На відкритій зустрічі засновник видавництва, яке забезпечує нас крутими бестселлерами, розповість про таке:

- Як у цих нових реаліях почуває себе книга?
- Що читають українці та чи читають взагалі?
- Блогери чи письменники: хто є лідерами думок сьогодення?
- Та врешті, чи вб’є Інтернет індустрію книговидавництва?

Також на заході учасників чекають круті подарунки – ТОПові книги видавництва.

Вхід на "івент" за попередньою реєстрацією. Охочим потрапити варто зареєструватися за цим посиланням.

Більше про захід ТУТ.

YouTube чи книги: хто переможе у двобої 21 століття. АНОНС

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Теги: Луцьк, зустріч, ГО "Свідомі"
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