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З Польщі під конвоєм депортували двох українців

З Польщі під конвоєм депортували двох українців
Двох українців депортували з Польщі. Під час стандартних перевірок одного з чоловіків затримали в Катовіцах, іншого - в Жорах.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Сілезького відділу прикордонної служби, обоє були в списку осіб, перебування яких у Польщі є небажаним.

Раніше українців у судовому порядку покарали за керування автомобілем у нетверезому стані. Чоловіки отримали зобов'язання виїхати з країни, однак проігнорували їх.

Після затримання обох громадян України доставили до кордону вже під конвоєм. Окрім примусової депортації, вони також отримали 5-річну заборону на подальші поїздки до країн Шенгенської зони.

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Теги: депортація, Польща
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