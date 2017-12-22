«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів





Цей вид відходів відноситься до небезпечних відходів I класу, – пишуть на сайті



Побутові відпрацьовані джерела струму - це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, які в побуті застосовується надзвичайно часто. Через деякий час, виходячи з ладу, вони стають джерелами забруднення довкілля, коли потрапляють на полігон твердих побутових відходів, де під дією води та сонця розкладаються та забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду і повітря. У конструкції батарейок використовуються матеріали, що завдають шкоди довкіллю - це свинець, кадмій, літій, ртуть, цинк, марганець і т.д. Одна викинута батарейка може забруднити цими речовинами 20 м2 або 1 м3 землі, чи 400 л води, знищити два дерева, пару кротів, їжака і тисячі дощових черв'яків — саме так оцінюється збиток природі, нанесений однією батарейкою.







Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи містять пари ртуті, а побутові термометри - рідку ртуть, тому потребують спеціальної утилізації. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до найнебезпечніших токсикантів для навколишнього середовища та здоров’я людини. Необхідно правильно поводитись з відпрацьованими ртутьвмісними лампами, не допускати їх пошкодження та відносити у спеціальні контейнери, які встановлені в місті Луцьку за адресами:



вул.Лесі Українки,35



б-р Дружби народів, 7



вул.Федорова,9.







В Україні на даний час не налагоджено системи збору та переробки небезпечних відходів, тому усвідомлюючи вагомий негативний вплив цього виду відходів на довкілля та здоров’я людей, в Луцьку запроваджено місцеву систему збору таких видів небезпечних відходів.



Збір батарейок розпочали у 2013 році. За 6 років зібрали та передали на утилізацію 16 т. відпрацьованих батарейок та акумуляторів від побутових приладів (хімічних джерел струму). У 2018 році розпочали встановлення контейнерів для збору компактних енергозберігаючих люмінесцентних ламп. Протягом 2019 року в них зібрано та передано на утилізацію 1800 шт. ламп та 130 термометрів від населення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В житловому мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку, біля входу до бібліотеки-філії № 7, встановили четвертий комплект контейнерів для роздільного збору відпрацьованих батарейок, акумуляторів, компактних люмінесцентних ламп та пошкоджених термометрів.Цей вид відходів відноситься до небезпечних відходів I класу, – пишуть на сайті Луцькради Побутові відпрацьовані джерела струму - це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, які в побуті застосовується надзвичайно часто. Через деякий час, виходячи з ладу, вони стають джерелами забруднення довкілля, коли потрапляють на полігон твердих побутових відходів, де під дією води та сонця розкладаються та забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду і повітря. У конструкції батарейок використовуються матеріали, що завдають шкоди довкіллю - це свинець, кадмій, літій, ртуть, цинк, марганець і т.д.— саме так оцінюється збиток природі, нанесений однією батарейкою.Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи містять пари ртуті, а побутові термометри - рідку ртуть, тому потребують спеціальної утилізації. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до найнебезпечніших токсикантів для навколишнього середовища та здоров’я людини. Необхідно правильно поводитись з відпрацьованими ртутьвмісними лампами, не допускати їх пошкодження та відносити уВ Україні на даний час не налагоджено системи збору та переробки небезпечних відходів, тому усвідомлюючи вагомий негативний вплив цього виду відходів на довкілля та здоров’я людей, в Луцьку запроваджено місцеву систему збору таких видів небезпечних відходів.Збір батарейок розпочали у 2013 році. За 6 років зібрали та передали на утилізацію 16 т. відпрацьованих батарейок та акумуляторів від побутових приладів (хімічних джерел струму). У 2018 році розпочали встановлення контейнерів для збору компактних енергозберігаючих люмінесцентних ламп. Протягом 2019 року в них зібрано та передано на утилізацію 1800 шт. ламп та 130 термометрів від населення.

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