вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів

«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів
В житловому мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку, біля входу до бібліотеки-філії № 7, встановили четвертий комплект контейнерів для роздільного збору відпрацьованих батарейок, акумуляторів, компактних люмінесцентних ламп та пошкоджених термометрів.

Цей вид відходів відноситься до небезпечних відходів I класу, – пишуть на сайті Луцькради.

Побутові відпрацьовані джерела струму - це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, які в побуті застосовується надзвичайно часто. Через деякий час, виходячи з ладу, вони стають джерелами забруднення довкілля, коли потрапляють на полігон твердих побутових відходів, де під дією води та сонця розкладаються та забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду і повітря. У конструкції батарейок використовуються матеріали, що завдають шкоди довкіллю - це свинець, кадмій, літій, ртуть, цинк, марганець і т.д. Одна викинута батарейка може забруднити цими речовинами 20 м2 або 1 м3 землі, чи 400 л води, знищити два дерева, пару кротів, їжака і тисячі дощових черв'яків — саме так оцінюється збиток природі, нанесений однією батарейкою.

«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів


Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи містять пари ртуті, а побутові термометри - рідку ртуть, тому потребують спеціальної утилізації. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до найнебезпечніших токсикантів для навколишнього середовища та здоров’я людини. Необхідно правильно поводитись з відпрацьованими ртутьвмісними лампами, не допускати їх пошкодження та відносити у спеціальні контейнери, які встановлені в місті Луцьку за адресами:

вул.Лесі Українки,35

б-р Дружби народів, 7

вул.Федорова,9.

«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів


В Україні на даний час не налагоджено системи збору та переробки небезпечних відходів, тому усвідомлюючи вагомий негативний вплив цього виду відходів на довкілля та здоров’я людей, в Луцьку запроваджено місцеву систему збору таких видів небезпечних відходів.

Збір батарейок розпочали у 2013 році. За 6 років зібрали та передали на утилізацію 16 т. відпрацьованих батарейок та акумуляторів від побутових приладів (хімічних джерел струму). У 2018 році розпочали встановлення контейнерів для збору компактних енергозберігаючих люмінесцентних ламп. Протягом 2019 року в них зібрано та передано на утилізацію 1800 шт. ламп та 130 термометрів від населення.

«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькрада, батарейки, шкода, довкілля, відходи, утилізація, небезпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погуляйку озвучили першочергові завдання на Волині
Сьогодні, 15:26
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Сьогодні, 15:09
«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів
Сьогодні, 15:00
Україну накрили снігопади: на дорогах – довжелезні затори, ДТП і застряглі авто. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
Поняття «злодій в законі» та «сходка» в Україні визнаватимуть на законодавчому рівні
Сьогодні, 14:20
Схожі новини
Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО Волинські громади навчали правильно боротись зі сміттям. ВІДЕО
27 квітень, 01:25
Особливо небезпечно: на Запоріжжі виявили склад з медичними відходами Особливо небезпечно: на Запоріжжі виявили склад з медичними відходами
22 грудень, 2017, 14:01
На прибирання снігу у Луцьку планують витратити п'ять мільйонів На прибирання снігу у Луцьку планують витратити п'ять мільйонів
30 листопад, 21:21
Мерія Луцька просить не допустити «злив» справ Майдану Мерія Луцька просить не допустити «злив» справ Майдану
27 листопад, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліція розшукує матір з 2-річною дитиною
Сьогодні, 16:05
 0
Бійців волинської бригади нагородили державними відзнаками. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
Голова облради просить пустити додаткові поїзди через Волинь
Сьогодні, 15:56
 0
У селі під Луцьком – ДТП за участю вантажівки і легковика. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
 0
У волинському пункті пропуску знайшли крадену вантажівку
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8