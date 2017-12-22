«Одна батарейка може знищити два дерева, пару кротів і їжака»: у Луцьку встановили новий контейнер для утилізації небезпечних відходів
Сьогодні, 15:00
В житловому мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку, біля входу до бібліотеки-філії № 7, встановили четвертий комплект контейнерів для роздільного збору відпрацьованих батарейок, акумуляторів, компактних люмінесцентних ламп та пошкоджених термометрів.
Цей вид відходів відноситься до небезпечних відходів I класу, – пишуть на сайті Луцькради.
Побутові відпрацьовані джерела струму - це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, які в побуті застосовується надзвичайно часто. Через деякий час, виходячи з ладу, вони стають джерелами забруднення довкілля, коли потрапляють на полігон твердих побутових відходів, де під дією води та сонця розкладаються та забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду і повітря. У конструкції батарейок використовуються матеріали, що завдають шкоди довкіллю - це свинець, кадмій, літій, ртуть, цинк, марганець і т.д. Одна викинута батарейка може забруднити цими речовинами 20 м2 або 1 м3 землі, чи 400 л води, знищити два дерева, пару кротів, їжака і тисячі дощових черв'яків — саме так оцінюється збиток природі, нанесений однією батарейкою.
Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи містять пари ртуті, а побутові термометри - рідку ртуть, тому потребують спеціальної утилізації. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до найнебезпечніших токсикантів для навколишнього середовища та здоров’я людини. Необхідно правильно поводитись з відпрацьованими ртутьвмісними лампами, не допускати їх пошкодження та відносити у спеціальні контейнери, які встановлені в місті Луцьку за адресами:
вул.Лесі Українки,35
б-р Дружби народів, 7
вул.Федорова,9.
В Україні на даний час не налагоджено системи збору та переробки небезпечних відходів, тому усвідомлюючи вагомий негативний вплив цього виду відходів на довкілля та здоров’я людей, в Луцьку запроваджено місцеву систему збору таких видів небезпечних відходів.
Збір батарейок розпочали у 2013 році. За 6 років зібрали та передали на утилізацію 16 т. відпрацьованих батарейок та акумуляторів від побутових приладів (хімічних джерел струму). У 2018 році розпочали встановлення контейнерів для збору компактних енергозберігаючих люмінесцентних ламп. Протягом 2019 року в них зібрано та передано на утилізацію 1800 шт. ламп та 130 термометрів від населення.
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Цей вид відходів відноситься до небезпечних відходів I класу, – пишуть на сайті Луцькради.
Побутові відпрацьовані джерела струму - це найрізноманітніші батарейки побутових приладів та акумулятори мобільних телефонів, які в побуті застосовується надзвичайно часто. Через деякий час, виходячи з ладу, вони стають джерелами забруднення довкілля, коли потрапляють на полігон твердих побутових відходів, де під дією води та сонця розкладаються та забруднюють надзвичайно токсичними речовинами ґрунти, воду і повітря. У конструкції батарейок використовуються матеріали, що завдають шкоди довкіллю - це свинець, кадмій, літій, ртуть, цинк, марганець і т.д. Одна викинута батарейка може забруднити цими речовинами 20 м2 або 1 м3 землі, чи 400 л води, знищити два дерева, пару кротів, їжака і тисячі дощових черв'яків — саме так оцінюється збиток природі, нанесений однією батарейкою.
Компактні енергозберігаючі люмінесцентні лампи містять пари ртуті, а побутові термометри - рідку ртуть, тому потребують спеціальної утилізації. Всесвітня організація охорони здоров’я відносить ртуть до найнебезпечніших токсикантів для навколишнього середовища та здоров’я людини. Необхідно правильно поводитись з відпрацьованими ртутьвмісними лампами, не допускати їх пошкодження та відносити у спеціальні контейнери, які встановлені в місті Луцьку за адресами:
вул.Лесі Українки,35
б-р Дружби народів, 7
вул.Федорова,9.
В Україні на даний час не налагоджено системи збору та переробки небезпечних відходів, тому усвідомлюючи вагомий негативний вплив цього виду відходів на довкілля та здоров’я людей, в Луцьку запроваджено місцеву систему збору таких видів небезпечних відходів.
Збір батарейок розпочали у 2013 році. За 6 років зібрали та передали на утилізацію 16 т. відпрацьованих батарейок та акумуляторів від побутових приладів (хімічних джерел струму). У 2018 році розпочали встановлення контейнерів для збору компактних енергозберігаючих люмінесцентних ламп. Протягом 2019 року в них зібрано та передано на утилізацію 1800 шт. ламп та 130 термометрів від населення.
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