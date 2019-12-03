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Прийняття заяв на отримання пільгового кредиту на житло для учасників АТО/ООС закінчується 5 грудня

Прийняття заяв на отримання пільгового кредиту на житло для учасників АТО/ООС закінчується 5 грудня
Уряд затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла ВПО та учасниками АТО/ООС.

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, – повідомляють на сайті Волинської ОДА.

Аби отримати пільговий довгостроковий державний кредит на придбання житла, увагу зацікавлених осіб звертають на те, що на офіційному веб-сайті Волинського регіонального управління Держмолодьжитла громадяни мають можливість:

- отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;

- визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;

- ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;

- зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.

Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані до регіонального управління Держмолодьжитла або ж можуть бути надіслані засобами поштового або електронного зв’язку та особисто.

Заяви про намір отримати кредит в паперовому вигляді можна подавати до Волинського регіонального управління Держмолодьжитла з 03.12.2019 року в робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.

Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.

Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.

Адреса: м.Луцьк, вулиця Шопена,12 (каб.76)

У разі виникнення питань щодо подання та/або реєстрації заяви про намір отримати кредит на придбання житла громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, просять звертатися за такими номерами телефону: 28-13-27, 78-73-22, 78-84-99

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Теги: Житло, кредит, АТО/ООС, Волинь
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