Прийняття заяв на отримання пільгового кредиту на житло для учасників АТО/ООС закінчується 5 грудня





З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, – повідомляють на



Аби отримати пільговий довгостроковий державний кредит на придбання житла, увагу зацікавлених осіб звертають на те, що на офіційному веб-сайті Волинського регіонального



- отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;



- визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;



- ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;



- зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.



Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані до регіонального управління Держмолодьжитла або ж можуть бути надіслані засобами поштового або електронного зв’язку та особисто.



Заяви про намір отримати кредит в паперовому вигляді можна подавати до Волинського регіонального управління Держмолодьжитла з 03.12.2019 року в робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.



Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.



Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.



Адреса: м.Луцьк, вулиця Шопена,12 (каб.76)



У разі виникнення питань щодо подання та/або реєстрації заяви про намір отримати кредит на придбання житла громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, просять звертатися за такими номерами телефону: 28-13-27, 78-73-22, 78-84-99

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд затвердив порядок надання державного пільгового кредиту на придбання житла ВПО та учасниками АТО/ООС.З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, – повідомляють на сайті Волинської ОДА.Аби отримати пільговий довгостроковий державний кредит на придбання житла, увагу зацікавлених осіб звертають на те, що на офіційному веб-сайті Волинського регіонального управління Держмолодьжитла громадяни мають можливість:- отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;- визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;- ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;- зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані до регіонального управління Держмолодьжитла або ж можуть бути надіслані засобами поштового або електронного зв’язку та особисто.Заяви про намір отримати кредит в паперовому вигляді можна подавати до Волинського регіонального управління Держмолодьжитла з 03.12.2019 року в робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.У разі виникнення питань щодо подання та/або реєстрації заяви про намір отримати кредит на придбання житла громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, просять звертатися за такими номерами телефону:

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