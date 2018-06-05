вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин поміняв гривні на сувенірні долари

Волинянин поміняв гривні на сувенірні долари
Мешканець Володимир-Волинського району поміняв гривні на сувенірні долари.

Про це пише БУГ.

26-го листопада на подвір’я жителя Володимир-Волинського району завітав чоловік, який запропонував поміняти гривні на долари. Вже пізніше мешканець району побачив, що 100-доларова купюра, яку він виміняв, була сувенірною. За сувенірні гроші чоловік віддав справжні 2300 гривень.

Заява від ошуканого чоловіка надійшла у Володимир-Волинський відділ поліції 3-го грудня..


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гроші, долари, сувенір
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Глава ДБР міг втручатися у хід проваджень щодо Порошенка
Сьогодні, 14:15
Представився працівником банку: шахрай «кинув» волинянку на гроші
Сьогодні, 14:10
Волинянин поміняв гривні на сувенірні долари
Сьогодні, 13:48
Лучанин у гаражі продавав сурогат через інтернет
Сьогодні, 13:39
Найбільш поширені шахрайські схеми: як волинянам не попастися на «гачок» аферистів. ВІДЕО
Сьогодні, 13:36
Схожі новини
Лучанину в банку дали сувенірні гроші. ВІДЕО Лучанину в банку дали сувенірні гроші. ВІДЕО
05 червень, 2018, 18:21
В Україну з-за кордону «напереказували» 4 млрд доларів В Україну з-за кордону «напереказували» 4 млрд доларів
27 лютий, 2015, 11:48
Курс валют у Луцьку 4 грудня Курс валют у Луцьку 4 грудня
Сьогодні, 09:06
Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО Справа для душі стала бізнесом: у Луцьку люди із «золотими» руками ділилися історіями успіху. ФОТО
03 грудень, 18:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На ринку затримали волинянина, який продавав «незаконну» рибу
Сьогодні, 14:50
 0
За інформацію про вбивць ланей у Воротневі пропонують 20 тисяч винагороди
Сьогодні, 14:39
 0
Глава ДБР міг втручатися у хід проваджень щодо Порошенка
Сьогодні, 14:15
 0
Представився працівником банку: шахрай «кинув» волинянку на гроші
Сьогодні, 14:10
 0
Волинянин поміняв гривні на сувенірні долари
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8