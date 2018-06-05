Волинянин поміняв гривні на сувенірні долари
Сьогодні, 13:48
Мешканець Володимир-Волинського району поміняв гривні на сувенірні долари.
Про це пише БУГ.
26-го листопада на подвір’я жителя Володимир-Волинського району завітав чоловік, який запропонував поміняти гривні на долари. Вже пізніше мешканець району побачив, що 100-доларова купюра, яку він виміняв, була сувенірною. За сувенірні гроші чоловік віддав справжні 2300 гривень.
Заява від ошуканого чоловіка надійшла у Володимир-Волинський відділ поліції 3-го грудня..
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Про це пише БУГ.
26-го листопада на подвір’я жителя Володимир-Волинського району завітав чоловік, який запропонував поміняти гривні на долари. Вже пізніше мешканець району побачив, що 100-доларова купюра, яку він виміняв, була сувенірною. За сувенірні гроші чоловік віддав справжні 2300 гривень.
Заява від ошуканого чоловіка надійшла у Володимир-Волинський відділ поліції 3-го грудня..
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