Волинянин поміняв гривні на сувенірні долари





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26-го листопада на подвір’я жителя Володимир-Волинського району завітав чоловік, який запропонував поміняти гривні на долари. Вже пізніше мешканець району побачив, що 100-доларова купюра, яку він виміняв, була сувенірною. За сувенірні гроші чоловік віддав справжні 2300 гривень.



Заява від ошуканого чоловіка надійшла у Володимир-Волинський відділ поліції 3-го грудня..





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканець Володимир-Волинського району поміняв гривні на сувенірні долари.Про це пише БУГ 26-го листопада на подвір’я жителя Володимир-Волинського району завітав чоловік, який запропонував поміняти гривні на долари. Вже пізніше мешканець району побачив, що 100-доларова купюра, яку він виміняв, була сувенірною. За сувенірні гроші чоловік віддав справжні 2300 гривень.Заява від ошуканого чоловіка надійшла у Володимир-Волинський відділ поліції 3-го грудня..

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