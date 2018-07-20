У Луцьку відгриміла вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space»

У суботу, 30 листопада, відбулась грандіозна вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space».Засновники та власники найпопулярнішого глянцевого видання Луцька «SPACE» –тау коворкінг-центрі PASSAGE INTERDIT організували масштабне святкування з приводу Дня народження глянцю. Ця історична подія зібрала найуспішніших та найвідоміших людей міста.Партнерами заходу стали провідні компанії та бренди:- ювелірний дім «ZARINA»;- житловий комплекс клубного типу «STYLE UP»;- бренд жіночого домашнього текстилю «SHATO».Напередодні свята партнери та інші відомі особистості отримали особливі запрошення на вечірку, завдяки чому Instagram заполонили чудові світлини та слова подяки. Обраним дрес-кодом став лаконічний та вишуканий cocktail, тому усі запрошені продемонстрували найактуальніші образи цього сезону: витончені сукні, стильні комбінації, трендові аксесуари, модне взуття – все те, що так актуально у цей період. Неабиякий захват викликали образи найстильнішої пари Луцька – винуватців грандіозного святкування Ірини та Юрія.Святкова атмосфера відчувалася у кожній деталі. Організацію вечірки довірили найкрутішій івент-агенції міста – FEEL GOОD, ведучим вечора став неповторнийвразила присутніх зворушливими піснями, після чого гості відривалися аж до ранку під запальні треки від DJ БОЛЬШОЙ. Дизайн та неймовірні фотозони створила декораторка. Особливу популярність серед присутніх здобула фотозона зі стильною чорною ванною, до якої навіть вишиковувалася черга заради фото.Кожен гість вечірки мав неперевершений вигляд, зокрема й представники редакції журналу «SPACE», які просто сяяли на святі. Запрошені не мали часу сумувати, адже організацію вечірки продумали до найменших дрібниць: протягом усього вечора серед публіки працювали професійні фотографи та відеографи. Репортаж для власного проєкту «Солодкий вікенд» проводила чарівна. Кожен міг знайти цікаве заняття: від селфі у тематичних зонах до запальних танців. Топова локація, подарунки, фото- та відеозйомка, привітання, нагороди для найкращих, атмосфера та крута музика – все це День народження SPACE.Приємним подарунком для партнерів стали фірмові нагороди «SPACE MAGAZINE AWARDS» та подарункові сертифікати на розміщення у журналі, які особисто вручала редакторка журналу Ірина Леван.Зокрема сертифікати отримали власниця «LAB 15», власниця магазину MEN`S SECRET, власниця «VIDЧУVAЙ agency», власниця тренінг-центру «EGO»та власниця «LUKASHYK STUDIO»А володарями «SPAСE MAGAZINE AWARDS» стали:- номінація «LOYAL CLIENT 2019» –, бренд «СПОРТ-ЕСТЕТ»;- номінація «LOYAL CLIENT 2019» –, бренд «ПЕРЛИНА»;- номінація «LOYAL CLIENT 2019» –, бренд «BOMOND»;- номінація «SELF-BRAND 2019» –- номінація «SELF-BRAND 2019» –Справжньою кульмінацією вечора став момент, коли команда «SPACE» на чолі з власниками видання Іриною та Юрком задули свічки на святковому торті.Гості мали змогу насолодитись смачними закусками від сервісу GP KATERING, почастувати витонченим ігристим від «NOVELLINA» та вишуканими винами «COTNAR».Не забували й тішити подарунками від ювелірного дому «ZARINA», бренду домашнього текстилю «SHATO» та світового бренду «KANGEN WATER».Вечірка була неймовірно стильною, запальною, цікавою та крутою. Піднесений настрій не покидав нікого, адже аура вечірки була сповнена надзвичайними емоціями та особливою енергетикою. Безсумнівно, з кожним роком масштаб цього дійства ставатиме дедалі більшим!