У Луцьку відгриміла вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space»
Сьогодні, 15:23
У суботу, 30 листопада, відбулась грандіозна вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space».
Засновники та власники найпопулярнішого глянцевого видання Луцька «SPACE» – Ірина Леван та Юрко Положевець у коворкінг-центрі PASSAGE INTERDIT організували масштабне святкування з приводу Дня народження глянцю. Ця історична подія зібрала найуспішніших та найвідоміших людей міста.
Space mag – це провідне глянцеве видання у Волинській області, яке спеціалізується на темі моди, краси, здоров’я та відпочинку. Вже 5 років журнал задає тон стилю, рекламі та вишуканому смаку. Читачі люблять журнал за взірцеве оформлення, наповнення та якість актуальної інформації.
Партнерами заходу стали провідні компанії та бренди:
- ювелірний дім «ZARINA»;
- житловий комплекс клубного типу «STYLE UP»;
- бренд жіночого домашнього текстилю «SHATO».
Напередодні свята партнери та інші відомі особистості отримали особливі запрошення на вечірку, завдяки чому Instagram заполонили чудові світлини та слова подяки. Обраним дрес-кодом став лаконічний та вишуканий cocktail, тому усі запрошені продемонстрували найактуальніші образи цього сезону: витончені сукні, стильні комбінації, трендові аксесуари, модне взуття – все те, що так актуально у цей період. Неабиякий захват викликали образи найстильнішої пари Луцька – винуватців грандіозного святкування Ірини та Юрія.
Святкова атмосфера відчувалася у кожній деталі. Організацію вечірки довірили найкрутішій івент-агенції міста – FEEL GOОD, ведучим вечора став неповторний Славко Мазурок. Галина Конах вразила присутніх зворушливими піснями, після чого гості відривалися аж до ранку під запальні треки від DJ БОЛЬШОЙ. Дизайн та неймовірні фотозони створила декораторка Ірина Хеплер. Особливу популярність серед присутніх здобула фотозона зі стильною чорною ванною, до якої навіть вишиковувалася черга заради фото.
Кожен гість вечірки мав неперевершений вигляд, зокрема й представники редакції журналу «SPACE», які просто сяяли на святі. Запрошені не мали часу сумувати, адже організацію вечірки продумали до найменших дрібниць: протягом усього вечора серед публіки працювали професійні фотографи та відеографи. Репортаж для власного проєкту «Солодкий вікенд» проводила чарівна Наталка Войтович. Кожен міг знайти цікаве заняття: від селфі у тематичних зонах до запальних танців. Топова локація, подарунки, фото- та відеозйомка, привітання, нагороди для найкращих, атмосфера та крута музика – все це День народження SPACE.
Приємним подарунком для партнерів стали фірмові нагороди «SPACE MAGAZINE AWARDS» та подарункові сертифікати на розміщення у журналі, які особисто вручала редакторка журналу Ірина Леван.
Зокрема сертифікати отримали власниця «LAB 15» Ірина Дищаковська, власниця магазину MEN`S SECRET Оксана Аксьонова, власниця «VIDЧУVAЙ agency» Іванна Гончарук, власниця тренінг-центру «EGO» Дарина Самолюк та власниця «LUKASHYK STUDIO» Тетяна Лукашик.
А володарями «SPAСE MAGAZINE AWARDS» стали:
- номінація «LOYAL CLIENT 2019» – Анна Войнаровська, бренд «СПОРТ-ЕСТЕТ»;
- номінація «LOYAL CLIENT 2019» – Тетяна Тяпунова, бренд «ПЕРЛИНА»;
- номінація «LOYAL CLIENT 2019» – Наталія Муравчук, бренд «BOMOND»;
- номінація «SELF-BRAND 2019» – Оксана Коротка;
- номінація «SELF-BRAND 2019» – Ірина Пасічник.
Справжньою кульмінацією вечора став момент, коли команда «SPACE» на чолі з власниками видання Іриною та Юрком задули свічки на святковому торті.
Гості мали змогу насолодитись смачними закусками від сервісу GP KATERING, почастувати витонченим ігристим від «NOVELLINA» та вишуканими винами «COTNAR».
Не забували й тішити подарунками від ювелірного дому «ZARINA», бренду домашнього текстилю «SHATO» та світового бренду «KANGEN WATER».
Вечірка була неймовірно стильною, запальною, цікавою та крутою. Піднесений настрій не покидав нікого, адже аура вечірки була сповнена надзвичайними емоціями та особливою енергетикою. Безсумнівно, з кожним роком масштаб цього дійства ставатиме дедалі більшим!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Засновники та власники найпопулярнішого глянцевого видання Луцька «SPACE» – Ірина Леван та Юрко Положевець у коворкінг-центрі PASSAGE INTERDIT організували масштабне святкування з приводу Дня народження глянцю. Ця історична подія зібрала найуспішніших та найвідоміших людей міста.
Space mag – це провідне глянцеве видання у Волинській області, яке спеціалізується на темі моди, краси, здоров’я та відпочинку. Вже 5 років журнал задає тон стилю, рекламі та вишуканому смаку. Читачі люблять журнал за взірцеве оформлення, наповнення та якість актуальної інформації.
Партнерами заходу стали провідні компанії та бренди:
- ювелірний дім «ZARINA»;
- житловий комплекс клубного типу «STYLE UP»;
- бренд жіночого домашнього текстилю «SHATO».
Напередодні свята партнери та інші відомі особистості отримали особливі запрошення на вечірку, завдяки чому Instagram заполонили чудові світлини та слова подяки. Обраним дрес-кодом став лаконічний та вишуканий cocktail, тому усі запрошені продемонстрували найактуальніші образи цього сезону: витончені сукні, стильні комбінації, трендові аксесуари, модне взуття – все те, що так актуально у цей період. Неабиякий захват викликали образи найстильнішої пари Луцька – винуватців грандіозного святкування Ірини та Юрія.
Святкова атмосфера відчувалася у кожній деталі. Організацію вечірки довірили найкрутішій івент-агенції міста – FEEL GOОD, ведучим вечора став неповторний Славко Мазурок. Галина Конах вразила присутніх зворушливими піснями, після чого гості відривалися аж до ранку під запальні треки від DJ БОЛЬШОЙ. Дизайн та неймовірні фотозони створила декораторка Ірина Хеплер. Особливу популярність серед присутніх здобула фотозона зі стильною чорною ванною, до якої навіть вишиковувалася черга заради фото.
Кожен гість вечірки мав неперевершений вигляд, зокрема й представники редакції журналу «SPACE», які просто сяяли на святі. Запрошені не мали часу сумувати, адже організацію вечірки продумали до найменших дрібниць: протягом усього вечора серед публіки працювали професійні фотографи та відеографи. Репортаж для власного проєкту «Солодкий вікенд» проводила чарівна Наталка Войтович. Кожен міг знайти цікаве заняття: від селфі у тематичних зонах до запальних танців. Топова локація, подарунки, фото- та відеозйомка, привітання, нагороди для найкращих, атмосфера та крута музика – все це День народження SPACE.
Приємним подарунком для партнерів стали фірмові нагороди «SPACE MAGAZINE AWARDS» та подарункові сертифікати на розміщення у журналі, які особисто вручала редакторка журналу Ірина Леван.
Зокрема сертифікати отримали власниця «LAB 15» Ірина Дищаковська, власниця магазину MEN`S SECRET Оксана Аксьонова, власниця «VIDЧУVAЙ agency» Іванна Гончарук, власниця тренінг-центру «EGO» Дарина Самолюк та власниця «LUKASHYK STUDIO» Тетяна Лукашик.
А володарями «SPAСE MAGAZINE AWARDS» стали:
- номінація «LOYAL CLIENT 2019» – Анна Войнаровська, бренд «СПОРТ-ЕСТЕТ»;
- номінація «LOYAL CLIENT 2019» – Тетяна Тяпунова, бренд «ПЕРЛИНА»;
- номінація «LOYAL CLIENT 2019» – Наталія Муравчук, бренд «BOMOND»;
- номінація «SELF-BRAND 2019» – Оксана Коротка;
- номінація «SELF-BRAND 2019» – Ірина Пасічник.
Справжньою кульмінацією вечора став момент, коли команда «SPACE» на чолі з власниками видання Іриною та Юрком задули свічки на святковому торті.
Гості мали змогу насолодитись смачними закусками від сервісу GP KATERING, почастувати витонченим ігристим від «NOVELLINA» та вишуканими винами «COTNAR».
Не забували й тішити подарунками від ювелірного дому «ZARINA», бренду домашнього текстилю «SHATO» та світового бренду «KANGEN WATER».
Вечірка була неймовірно стильною, запальною, цікавою та крутою. Піднесений настрій не покидав нікого, адже аура вечірки була сповнена надзвичайними емоціями та особливою енергетикою. Безсумнівно, з кожним роком масштаб цього дійства ставатиме дедалі більшим!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відгриміла вечірка з нагоди 5-ліття журналу «Space»
Сьогодні, 15:23
Назвали фіналістів «Таланти ПортCity 2». ФОТО*
Сьогодні, 15:20
Вперше у районі на Волині створили комунальне підприємство для перевезення пасажирів
Сьогодні, 15:02