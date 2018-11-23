На Волині понад 300 чоловіків цьогоріч зазнали домашнього насильства

На Волині з початку року поліцейські зреагували майже на 2,9 тис. звернень про домашнє насильство.Про це в ефірі передачі «Тема дня» телеканалу «UA:Волинь» повідомила керівник ювенальної превенції поліції області, передає ГУПН у Волинській області.За її словами, майже 95% звернень до поліції про домашнє насильство були від жінок, 304 - від чоловіків й 28 - від дітей.«До поліції області з початку року надійшло понад 2860 звернень про насильство в сім’ї. Поліцейські за фактами вчинення домашнього насильства склали на правопорушників 1953 адміністративних протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Також слідчі поліції за фактами домашнього насильства проводять розслідування в 49 кримінальних провадженнях», - зазначила Інна Остапович.Більшість кримінальних проваджень стосуються заподіяння кривдниками потерпілим умисних легких тілесних ушкоджень – 39. Також п’ять кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а також три за ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.Окрім цього, волинські поліцейські винесли стосовно кривдників 143 термінових заборонних приписи, які спрямовані на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства. Також стосовно 15 кривдників у судовому порядку встановлений обмежувальний припис.