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На Волині понад 300 чоловіків цьогоріч зазнали домашнього насильства

На Волині понад 300 чоловіків цьогоріч зазнали домашнього насильства
На Волині з початку року поліцейські зреагували майже на 2,9 тис. звернень про домашнє насильство.

Про це в ефірі передачі «Тема дня» телеканалу «UA:Волинь» повідомила керівник ювенальної превенції поліції області Інна Остапович, передає ГУПН у Волинській області.

За її словами, майже 95% звернень до поліції про домашнє насильство були від жінок, 304 - від чоловіків й 28 - від дітей.

«До поліції області з початку року надійшло понад 2860 звернень про насильство в сім’ї. Поліцейські за фактами вчинення домашнього насильства склали на правопорушників 1953 адміністративних протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Також слідчі поліції за фактами домашнього насильства проводять розслідування в 49 кримінальних провадженнях», - зазначила Інна Остапович.

Більшість кримінальних проваджень стосуються заподіяння кривдниками потерпілим умисних легких тілесних ушкоджень – 39. Також п’ять кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, а також три за ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Окрім цього, волинські поліцейські винесли стосовно кривдників 143 термінових заборонних приписи, які спрямовані на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства. Також стосовно 15 кривдників у судовому порядку встановлений обмежувальний припис.



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Теги: домашнє насильство
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Коментарі 1
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Мене теж жінка два рази била. Щоправда, рушником, а я її - оглоблею.
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