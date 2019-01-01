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На Волині продають базу відпочинку

На Волині продають базу відпочинку
У Буцині, що у Старовижівському районі, базу відпочинку продають за 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє Район.Стара Вижівка.

Комплекс будівель та споруд бази відпочинку в Буцині виставили на аукціон зі стартовою ціною 802,662 тисячі гривень.

Організовує аукціон регіональне відділення Фонду державного майна України.

Цінові пропозиції приймають до 19 грудня. Аукціон відбудеться аукціон 20 грудня. Стартова ціна – 802,662 тисячі гривень. Лот виставляють вперше.

Продають комплекс з 11 будівель та споруд бази відпочинку в урочищі Пісочне.

Цільове призначення земельних ділянок: для обслуговування будівель оздоровчого призначення. Ділянки на праві власності належать Нацбанку. Умови продажу передбачають можливе перепрофілювання об’єкта нерухомості.

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Теги: база відпочинку, продаж
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