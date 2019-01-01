Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 3-5º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 3-5º тепла.
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