Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня





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Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень 2-7º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 3-5º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень 2-7º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 3-5º тепла.

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