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Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 6 грудня
У п'ятницю у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці місцями слабкий туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень 2-7º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5º морозу, вдень 3-5º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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