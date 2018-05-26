У Любомльському районі – новий керівник відділу поліції

Анатолій Близнюк.



Про це повідомляють на сторінці райвідділу поліції у Facebook.



Зокрема, інформують, що у середу, 4 грудня, заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції Наталія Пасічник представила особовому складу нового начальника.



Зауважимо, що раніше Анатолій Близнюк очолював Маневицький відділу поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представили складу нового начальника Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним став майор поліціїПро це повідомляють на сторінці райвідділу поліції у Facebook.Зокрема, інформують, що у середу, 4 грудня, заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліціїпредставила особовому складу нового начальника.Зауважимо, що раніше Анатолій Близнюк очолював Маневицький відділу поліції.

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