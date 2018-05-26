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У Любомльському районі – новий керівник відділу поліції

У Любомльському районі – новий керівник відділу поліції
Представили складу нового начальника Любомльського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області. Ним став майор поліції Анатолій Близнюк.

Про це повідомляють на сторінці райвідділу поліції у Facebook.

Зокрема, інформують, що у середу, 4 грудня, заступник начальника ГУНП у Волинській області полковник поліції Наталія Пасічник представила особовому складу нового начальника.

Зауважимо, що раніше Анатолій Близнюк очолював Маневицький відділу поліції.

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Теги: Анатолій Близнюк, поліція, Любомль
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