Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Волині у неділю, 8 грудня





Про це повідомляє Волинський центр з гідрометерології у Facebook.



На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.



8 грудня вшановується пам’ять святого Климента, папи Римського. У народі цей день називається Климентовим: “У день святого Климента зима клин клином вибиває” — з цього часу настає пора сильних морозів: “Климент морозом у чоловіка сльозу гонить”; “Мороз насипав білих троянд”.



На Климента боялись побачити в поселеннях польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму.

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