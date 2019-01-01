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Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Волині у неділю, 8 грудня

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Волині у неділю, 8 грудня
8 грудня на Волині буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Волинський центр з гідрометерології у Facebook.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 1-6º тепла.

8 грудня вшановується пам’ять святого Климента, папи Римського. У народі цей день називається Климентовим: “У день святого Климента зима клин клином вибиває” — з цього часу настає пора сильних морозів: “Климент морозом у чоловіка сльозу гонить”; “Мороз насипав білих троянд”.

На Климента боялись побачити в поселеннях польових мишей, оскільки їх наближення до будинків вказувало на холодну зиму.

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Теги: погода, прогноз погоди
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