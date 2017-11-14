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Військовий капелан з Волині отримав відзнаку від президента

Військовий капелан з Волині отримав відзнаку від президента
Військового капелана, волонтера Володимира Драля нагородили відзнакою Президента України за гуманітарну участь в АТО.

Відзнаку йому вручив перший заступник голови Волинської ОДА Олександр Киричук під час концерту із нагоди Дня Збройних сил України, що відбувся 6 грудня в Палаці учнівської молоді в Луцьку, - інформують "Волинські Новини".

Волонтер, член громадської організації «Військові капелани Волині» Володимир Драль отримав відзнаку Президента України за гуманітарну участь в АТО – за добровільне забезпечення проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, волонтерську діяльність, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції.

«Хай Бог береже Україну, наше військо. І разом – до перемоги. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!» – сказав, отримавши відзнаку, капелан.

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Теги: військовий капелан, нагорода від президента
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