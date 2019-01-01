Всіх волинських священників УПЦ (МП) закликали посилено помолитися за настання миру на Донбасі
Сьогодні, 15:50
Керівник Волинської єпархії УПЦ (МП) Нафанаїл закликав 8 грудня посилено помолитися за настання миру на Сході України.
Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на Волинській єпархії УПЦ (МП).
Зокрема, у ньому йдеться про підтримку миротворчих ініціатив української держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому у неділю, 8 грудня, всі священники Волинської єпархії повинні піднести молитви про успішний миротворчий процес за настання миру на Донбасі.
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Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на Волинській єпархії УПЦ (МП).
Зокрема, у ньому йдеться про підтримку миротворчих ініціатив української держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому у неділю, 8 грудня, всі священники Волинської єпархії повинні піднести молитви про успішний миротворчий процес за настання миру на Донбасі.
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