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Всіх волинських священників УПЦ (МП) закликали посилено помолитися за настання миру на Донбасі

Всіх волинських священників УПЦ (МП) закликали посилено помолитися за настання миру на Донбасі
Керівник Волинської єпархії УПЦ (МП) Нафанаїл закликав 8 грудня посилено помолитися за настання миру на Сході України.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на Волинській єпархії УПЦ (МП).

Зокрема, у ньому йдеться про підтримку миротворчих ініціатив української держави щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тому у неділю, 8 грудня, всі священники Волинської єпархії повинні піднести молитви про успішний миротворчий процес за настання миру на Донбасі.

Всіх волинських священників УПЦ (МП) закликали посилено помолитися за настання миру на Донбасі










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Теги: Нафанаїл, Московський патріархат, молитва
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