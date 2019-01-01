БК «Старий Луцьк-Університет» підсилився атакувальним півзахисником





Новачком «Старого Луцька» став атакуючий атакуючий захисник Андрій Гуцалюк, - повідомляє прес-служба клубу.



Перед цим Андрій Гуцалюк виступав за криворізький "КНУ-КПДУ-Прометей2", СК "Прометей" з Камянського та "Львівську Політехніку".



Гравець вже встиг дебютувати за луцьку команду у матчах проти БК «Рівне» і задоволений своєю новою командою: «Дуже хороша команда з кваліфікованими тренерами та гравцями. Подобається те як хлопці грають. Хочеться стати частиною «Старого Луцька».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» з`явився новий гравець.Новачком «Старого Луцька» став атакуючий атакуючий захисник, - повідомляє прес-служба клубу.Перед цим Андрій Гуцалюк виступав за криворізький "КНУ-КПДУ-Прометей2", СК "Прометей" з Камянського та "Львівську Політехніку".Гравець вже встиг дебютувати за луцьку команду у матчах проти БК «Рівне» і задоволений своєю новою командою: «Дуже хороша команда з кваліфікованими тренерами та гравцями. Подобається те як хлопці грають. Хочеться стати частиною «Старого Луцька».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію