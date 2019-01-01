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БК «Старий Луцьк-Університет» підсилився атакувальним півзахисником

БК «Старий Луцьк-Університет» підсилився атакувальним півзахисником
У баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет» з`явився новий гравець.

Новачком «Старого Луцька» став атакуючий атакуючий захисник Андрій Гуцалюк, - повідомляє прес-служба клубу.

Перед цим Андрій Гуцалюк виступав за криворізький "КНУ-КПДУ-Прометей2", СК "Прометей" з Камянського та "Львівську Політехніку".

Гравець вже встиг дебютувати за луцьку команду у матчах проти БК «Рівне» і задоволений своєю новою командою: «Дуже хороша команда з кваліфікованими тренерами та гравцями. Подобається те як хлопці грають. Хочеться стати частиною «Старого Луцька».

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Теги: Луцьк, Волинь, баскетбол
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