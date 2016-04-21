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Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020

Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Про тренди зими 2020 у сфері перукарської майстерності та секрети вдалих зачісок розповіла стиліст Анна Тотушко.

Про це повідомляє Волинь Infa.

Важливо відштовхуватися від форми обличчя, каже майстриня. Зачіска, в першу чергу, повинна личити саме вам. А наскільки вона модна – питання другорядне.

Не менш важливо, щоб зачіска гармоніювала із сукнею і макіяжем, доповнювала образ в цілому.

Зачіска точно не повинна бути яскравішою за вас і перевантажувати образ. Не бійтеся простоти, адже одним з найнесподіваніших трендів цього сезону є так звана зачіска “якої ніби й немає”.

Природність і недбалість – ці два тренди зараз, як ніколи, актуальні у вечірніх зачісках. А ще кілька років тому неможливо було уявити, що об‘ємні та недбалі укладки будуть настільки популярними.

Навіть проста зачіска вимагає ретельної укладки, щоб волосся до кінця заходу виглядало свіжим і акуратним, проте перевантажувати волосся зайвими засобами також не варто.
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020

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Теги: краса, зачіски, тренди
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