Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020

Анна Тотушко.



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Важливо відштовхуватися від форми обличчя, каже майстриня. Зачіска, в першу чергу, повинна личити саме вам. А наскільки вона модна – питання другорядне.



Не менш важливо, щоб зачіска гармоніювала із сукнею і макіяжем, доповнювала образ в цілому.



Зачіска точно не повинна бути яскравішою за вас і перевантажувати образ. Не бійтеся простоти, адже одним з найнесподіваніших трендів цього сезону є так звана зачіска “якої ніби й немає”.



Природність і недбалість – ці два тренди зараз, як ніколи, актуальні у вечірніх зачісках. А ще кілька років тому неможливо було уявити, що об‘ємні та недбалі укладки будуть настільки популярними.



Навіть проста зачіска вимагає ретельної укладки, щоб волосся до кінця заходу виглядало свіжим і акуратним, проте перевантажувати волосся зайвими засобами також не варто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про тренди зими 2020 у сфері перукарської майстерності та секрети вдалих зачісок розповіла стилістПро це повідомляє Волинь Infa Важливо відштовхуватися від форми обличчя, каже майстриня. Зачіска, в першу чергу, повинна личити саме вам. А наскільки вона модна – питання другорядне.Не менш важливо, щоб зачіска гармоніювала із сукнею і макіяжем, доповнювала образ в цілому.Зачіска точно не повинна бути яскравішою за вас і перевантажувати образ. Не бійтеся простоти, адже одним з найнесподіваніших трендів цього сезону є так звана зачіска “якої ніби й немає”.Природність і недбалість – ці два тренди зараз, як ніколи, актуальні у вечірніх зачісках. А ще кілька років тому неможливо було уявити, що об‘ємні та недбалі укладки будуть настільки популярними.Навіть проста зачіска вимагає ретельної укладки, щоб волосся до кінця заходу виглядало свіжим і акуратним, проте перевантажувати волосся зайвими засобами також не варто.

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