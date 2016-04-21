Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Сьогодні, 20:42
Про тренди зими 2020 у сфері перукарської майстерності та секрети вдалих зачісок розповіла стиліст Анна Тотушко.
Про це повідомляє Волинь Infa.
Важливо відштовхуватися від форми обличчя, каже майстриня. Зачіска, в першу чергу, повинна личити саме вам. А наскільки вона модна – питання другорядне.
Не менш важливо, щоб зачіска гармоніювала із сукнею і макіяжем, доповнювала образ в цілому.
Зачіска точно не повинна бути яскравішою за вас і перевантажувати образ. Не бійтеся простоти, адже одним з найнесподіваніших трендів цього сезону є так звана зачіска “якої ніби й немає”.
Природність і недбалість – ці два тренди зараз, як ніколи, актуальні у вечірніх зачісках. А ще кілька років тому неможливо було уявити, що об‘ємні та недбалі укладки будуть настільки популярними.
Навіть проста зачіска вимагає ретельної укладки, щоб волосся до кінця заходу виглядало свіжим і акуратним, проте перевантажувати волосся зайвими засобами також не варто.
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Про це повідомляє Волинь Infa.
Важливо відштовхуватися від форми обличчя, каже майстриня. Зачіска, в першу чергу, повинна личити саме вам. А наскільки вона модна – питання другорядне.
Не менш важливо, щоб зачіска гармоніювала із сукнею і макіяжем, доповнювала образ в цілому.
Зачіска точно не повинна бути яскравішою за вас і перевантажувати образ. Не бійтеся простоти, адже одним з найнесподіваніших трендів цього сезону є так звана зачіска “якої ніби й немає”.
Природність і недбалість – ці два тренди зараз, як ніколи, актуальні у вечірніх зачісках. А ще кілька років тому неможливо було уявити, що об‘ємні та недбалі укладки будуть настільки популярними.
Навіть проста зачіска вимагає ретельної укладки, щоб волосся до кінця заходу виглядало свіжим і акуратним, проте перевантажувати волосся зайвими засобами також не варто.
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