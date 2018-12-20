У Луцьку три дні не працюватиме Генконсульство Польщі





Про це йдеться на сайті консульства.



Так, 25, 26 та 27 грудня 2019 року Генеральне консульство РП в Луцьку не працюватиме. Натомість 14 грудня, субота, буде робочим днем.



Нагадаємо, 25 грудня відзначають Різдво Христове за григоріанським календарем.

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