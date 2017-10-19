Муніципали оштрафували лучан, які викидали будівельне сміття
Сьогодні, 07:39
Працівники Департаменту луцької муніципальної варти "спіймали на гарячому" порушників, які викидували будівельне сміття у контейнери для харчових відходів.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.
"Два випадки викиду будівельного сміття у сміттєві контейнери, які призначені виключно для побутових відходів, було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Зозулі" мешкають у найближчих селах тому і звалюють своє сміття у міські контейнери.
На порушників було складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці.
"Два випадки викиду будівельного сміття у сміттєві контейнери, які призначені виключно для побутових відходів, було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
"Зозулі" мешкають у найближчих селах тому і звалюють своє сміття у міські контейнери.
На порушників було складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ukraїner зняв сюжет про волинське село. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
Муніципали оштрафували лучан, які викидали будівельне сміття
Сьогодні, 07:39
Пішов із життя відомий боєць АТО Ігор Волинець
Сьогодні, 06:10
Поблизу луцького нічного клубу чоловікові проламали череп
Сьогодні, 05:16
З якого віку потрібно регулярно перевіряти холестерин
Сьогодні, 04:11