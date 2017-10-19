Муніципали оштрафували лучан, які викидали будівельне сміття

Працівники Департаменту луцької муніципальної варти "спіймали на гарячому" порушників, які викидували будівельне сміття у контейнери для харчових відходів.Про це повідомляють на сторінці муніципалів у фейсбуці."Два випадки викиду будівельного сміття у сміттєві контейнери, які призначені виключно для побутових відходів, було виявлено інспекторами департаменту муніципальної варти Луцької міської ради."Зозулі" мешкають у найближчих селах тому і звалюють своє сміття у міські контейнери.На порушників було складено протоколи про адміністративне правопорушення за порушення ст.152 КУпАП. Штраф за вказане порушення від 340 до 1360 грн", - йдеться у дописі.