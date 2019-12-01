вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі знайшли вбитими двох українців

У Польщі знайшли вбитими двох українців
Польські правоохоронці проводять розслідування через знайдені напередодні у гміні Пулави Люблінського воєводства тіла двох українців з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Lublin112.

Поліція наразі намагається встановити докладні обставини загибелі двох людей, чиї тіла були знайдені в неділю в місцевості Доброславув в гміні Пулави. Поліція отримала повідомлення про це у неділю приблизно о 13.00.

На місце, на територію одного з розплідників дерев і чагарників, негайно був направлений патруль. В одному з житлових будинків знаходилися тіла двох чоловіків.

На трупах були виявлені ножові поранення. Жертвами стали громадяни України, які працювали на території розплідника.

Протягом кількох годин на місці працювали поліцейські криміналісти під керівництвом прокурора.

У справі затримано одного підозрюваного, також українця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, вбивство, українці, Пулави
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вимагають взяти під варту водія, який на смерть збив жінку на Карпенка-Карого
Сьогодні, 15:55
«Луцьктепло» попереджає про зміни в оплаті за гарячу воду
Сьогодні, 15:50
У Польщі знайшли вбитими двох українців
Сьогодні, 15:40
Яким може бути сквер авіаторів у Луцьку. ПРОЄКТИ
Сьогодні, 15:36
У Луцьку знайшли мертвим 19-річного хлопця
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
У Польщі в авто з українцями врізався потяг У Польщі в авто з українцями врізався потяг
02 грудень, 15:00
На кордоні з Польщею двоє українців «погоріли» з великою сумою грошей На кордоні з Польщею двоє українців «погоріли» з великою сумою грошей
26 листопад, 15:51
У Польщі троє українців намагалися пограбувати банкомат У Польщі троє українців намагалися пограбувати банкомат
21 листопад, 12:35
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
19 листопад, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині люди тиждень будуть сидіти без холодної води
Сьогодні, 16:22
 0
Волинські тхеквондисти привезли нагороди із Білорусі та Німеччини
Сьогодні, 16:10
 0
Вимагають взяти під варту водія, який на смерть збив жінку на Карпенка-Карого
Сьогодні, 15:55
 0
«Луцьктепло» попереджає про зміни в оплаті за гарячу воду
Сьогодні, 15:50
 0
У Польщі знайшли вбитими двох українців
Сьогодні, 15:40
 0
Медіа
відео
1/8