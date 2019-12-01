У Польщі знайшли вбитими двох українців





Про це повідомляє "



Поліція наразі намагається встановити докладні обставини загибелі двох людей, чиї тіла були знайдені в неділю в місцевості Доброславув в гміні Пулави. Поліція отримала повідомлення про це у неділю приблизно о 13.00.



На місце, на територію одного з розплідників дерев і чагарників, негайно був направлений патруль. В одному з житлових будинків знаходилися тіла двох чоловіків.



На трупах були виявлені ножові поранення. Жертвами стали громадяни України, які працювали на території розплідника.



Протягом кількох годин на місці працювали поліцейські криміналісти під керівництвом прокурора.



У справі затримано одного підозрюваного, також українця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польські правоохоронці проводять розслідування через знайдені напередодні у гміні Пулави Люблінського воєводства тіла двох українців з ознаками насильницької смерті.Про це повідомляє " Європейська правда " з посиланням на видання Lublin112 Поліція наразі намагається встановити докладні обставини загибелі двох людей, чиї тіла були знайдені в неділю в місцевості Доброславув в гміні Пулави. Поліція отримала повідомлення про це у неділю приблизно о 13.00.На місце, на територію одного з розплідників дерев і чагарників, негайно був направлений патруль. В одному з житлових будинків знаходилися тіла двох чоловіків.На трупах були виявлені ножові поранення. Жертвами стали громадяни України, які працювали на території розплідника.Протягом кількох годин на місці працювали поліцейські криміналісти під керівництвом прокурора.У справі затримано одного підозрюваного, також українця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію