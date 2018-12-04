Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга
Сьогодні, 20:45
У Володимирі-Волинському розпочали розгляд судової справи щодо зловмисників, які злили близько 300 літрів дизельного пального з тепловоза.
Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Так, 3 грудня 2019 року невідомі намагалися злити дизельне пальне у полімерні ємності з тепловоза М-62, що належить АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 7500 гривень.
Зловмисники скоїли злочин на 8-му кілометрі, 6-го перегону, залізничного перегону сполучення «Ковель-Ізов», що розташований у межах міста Володимира-Волинського.
Підозрювані не змогли довести свій злочин до логічного завершення, адже їх «на гарячому» затримали працівники «Укрзалізниці».
Правоохоронці оглянули місце події і оглянули автомобіль Volkswagen Golf, який покинули зловмисники. Поліцейські у багажнику авто виявили та вилучили полімерний мішок, заповнений рідиною із характерним запахом дизельного пального. Загалом біля цього авто виявили та вилучили п'ять аналогічних мішків із рідиною.
У ході огляду місця події автомобіль марки Volkswagen Golf та шість мішків із рідиною вилучили та помістили на штраф майданчик Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Судове слідство триває.
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Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».
Так, 3 грудня 2019 року невідомі намагалися злити дизельне пальне у полімерні ємності з тепловоза М-62, що належить АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 7500 гривень.
Зловмисники скоїли злочин на 8-му кілометрі, 6-го перегону, залізничного перегону сполучення «Ковель-Ізов», що розташований у межах міста Володимира-Волинського.
Підозрювані не змогли довести свій злочин до логічного завершення, адже їх «на гарячому» затримали працівники «Укрзалізниці».
Правоохоронці оглянули місце події і оглянули автомобіль Volkswagen Golf, який покинули зловмисники. Поліцейські у багажнику авто виявили та вилучили полімерний мішок, заповнений рідиною із характерним запахом дизельного пального. Загалом біля цього авто виявили та вилучили п'ять аналогічних мішків із рідиною.
У ході огляду місця події автомобіль марки Volkswagen Golf та шість мішків із рідиною вилучили та помістили на штраф майданчик Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.
Судове слідство триває.
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