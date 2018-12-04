Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга





Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує



Так, 3 грудня 2019 року невідомі намагалися злити дизельне пальне у полімерні ємності з тепловоза М-62, що належить АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 7500 гривень.



Зловмисники скоїли злочин на 8-му кілометрі, 6-го перегону, залізничного перегону сполучення «Ковель-Ізов», що розташований у межах міста Володимира-Волинського.



Підозрювані не змогли довести свій злочин до логічного завершення, адже їх «на гарячому» затримали працівники «Укрзалізниці».



Правоохоронці оглянули місце події і оглянули автомобіль Volkswagen Golf, який покинули зловмисники. Поліцейські у багажнику авто виявили та вилучили полімерний мішок, заповнений рідиною із характерним запахом дизельного пального. Загалом біля цього авто виявили та вилучили п'ять аналогічних мішків із рідиною.



У ході огляду місця події автомобіль марки Volkswagen Golf та шість мішків із рідиною вилучили та помістили на штраф майданчик Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.



Судове слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському розпочали розгляд судової справи щодо зловмисників, які злили близько 300 літрів дизельного пального з тепловоза.Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град» Так, 3 грудня 2019 року невідомі намагалися злити дизельне пальне у полімерні ємності з тепловоза М-62, що належить АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 7500 гривень.Зловмисники скоїли злочин на 8-му кілометрі, 6-го перегону, залізничного перегону сполучення «Ковель-Ізов», що розташований у межах міста Володимира-Волинського.Підозрювані не змогли довести свій злочин до логічного завершення, адже їх «на гарячому» затримали працівники «Укрзалізниці».Правоохоронці оглянули місце події і оглянули автомобіль Volkswagen Golf, який покинули зловмисники. Поліцейські у багажнику авто виявили та вилучили полімерний мішок, заповнений рідиною із характерним запахом дизельного пального. Загалом біля цього авто виявили та вилучили п'ять аналогічних мішків із рідиною.У ході огляду місця події автомобіль марки Volkswagen Golf та шість мішків із рідиною вилучили та помістили на штраф майданчик Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.Судове слідство триває.

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