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Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга

Судитимуть чоловіків, які у Володимирі злили понад 300 літрів дизелю з потяга
У Володимирі-Волинському розпочали розгляд судової справи щодо зловмисників, які злили близько 300 літрів дизельного пального з тепловоза.

Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт «Княжий Град».

Так, 3 грудня 2019 року невідомі намагалися злити дизельне пальне у полімерні ємності з тепловоза М-62, що належить АТ «Укрзалізниця», на загальну суму 7500 гривень.

Зловмисники скоїли злочин на 8-му кілометрі, 6-го перегону, залізничного перегону сполучення «Ковель-Ізов», що розташований у межах міста Володимира-Волинського.

Підозрювані не змогли довести свій злочин до логічного завершення, адже їх «на гарячому» затримали працівники «Укрзалізниці».

Правоохоронці оглянули місце події і оглянули автомобіль Volkswagen Golf, який покинули зловмисники. Поліцейські у багажнику авто виявили та вилучили полімерний мішок, заповнений рідиною із характерним запахом дизельного пального. Загалом біля цього авто виявили та вилучили п'ять аналогічних мішків із рідиною.

У ході огляду місця події автомобіль марки Volkswagen Golf та шість мішків із рідиною вилучили та помістили на штраф майданчик Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області.

Судове слідство триває.

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Теги: Володимир, крадіжка палива, потяг
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