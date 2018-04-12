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На подвір'я жителя Ковеля кинули гранату

На подвір'я жителя Ковеля кинули гранату
Сьогодні, 11 грудня, до Ковельського відділу поліції надійшло звернення 61-річного жителя міста Ковель про те, що на власному подвір’ї він виявив небезпечний предмет.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

На місце пригоди прибули співробітники вибухотехнічного відділу поліції області й вилучили корпус гранати «Ф-1» без запалу.

За словами заявника, гранату він виявив у себе на подвір’ї напередодні вночі.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Тривають заходи, спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

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Теги: граната, Ковель
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