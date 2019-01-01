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Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю

Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю
Водіїв та інших учасників дорожнього руху попереджають про погіршення погодних умов 12-13 грудня.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.

Сьогодні увечері у значній частині Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують ще й на нічну пору 12 грудня.

Окрім того, завтра буде досить вітряно, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.

За таких погодних умов на автодорогах області можлива ожеледиця.


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Теги: Волинь, погіршення погодних умов, попередження
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