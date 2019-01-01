Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю
Сьогодні, 20:27
Водіїв та інших учасників дорожнього руху попереджають про погіршення погодних умов 12-13 грудня.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Сьогодні увечері у значній частині Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують ще й на нічну пору 12 грудня.
Окрім того, завтра буде досить вітряно, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.
За таких погодних умов на автодорогах області можлива ожеледиця.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Сьогодні увечері у значній частині Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують ще й на нічну пору 12 грудня.
Окрім того, завтра буде досить вітряно, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.
За таких погодних умов на автодорогах області можлива ожеледиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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