Небезпечна дорога: волинянин попереджають про можливу ожеледицю





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Сьогодні увечері у значній частині Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують ще й на нічну пору 12 грудня.



Окрім того, завтра буде досить вітряно, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.



За таких погодних умов на автодорогах області можлива ожеледиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водіїв та інших учасників дорожнього руху попереджають про погіршення погодних умов 12-13 грудня.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області. Сьогодні увечері у значній частині Волинської області спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу. Невеликий дощ з мокрим снігом синоптики прогнозують ще й на нічну пору 12 грудня.Окрім того, завтра буде досить вітряно, пориви вітру подекуди сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря становитиме вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.За таких погодних умов на автодорогах області можлива ожеледиця.

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