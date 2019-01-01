На трасі Володимир-Волинський – Нововолинськ завершують облаштування нових зупинок
Сьогодні, 18:40
Завершуються роботи з облаштування зупинок громадського транспорту на автошляху Р-15 Ковель — Володимир-Волинський - Нововолинськ.
Про це повідомляє Зарічанська територіальна громада.
Для створення зручних, безпечних та комфортних умов для пасажирів за кошти сільського бюджету придбали 3 зупинки громадського транспорту на суму 135 тисяч гривень.
Нові зупинки встановлені ближче до повороту в села Новосілки по обидва боки дороги та в село Суходоли.
Наразі завершуються роботи з благоустрою територій зупинок (на суму 72 тисячі гривень за кошти сільського бюджету).
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Про це повідомляє Зарічанська територіальна громада.
Для створення зручних, безпечних та комфортних умов для пасажирів за кошти сільського бюджету придбали 3 зупинки громадського транспорту на суму 135 тисяч гривень.
Нові зупинки встановлені ближче до повороту в села Новосілки по обидва боки дороги та в село Суходоли.
Наразі завершуються роботи з благоустрою територій зупинок (на суму 72 тисячі гривень за кошти сільського бюджету).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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