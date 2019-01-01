На трасі Володимир-Волинський – Нововолинськ завершують облаштування нових зупинок





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Для створення зручних, безпечних та комфортних умов для пасажирів за кошти сільського бюджету придбали 3 зупинки громадського транспорту на суму 135 тисяч гривень.



Нові зупинки встановлені ближче до повороту в села Новосілки по обидва боки дороги та в село Суходоли.



Наразі завершуються роботи з благоустрою територій зупинок (на суму 72 тисячі гривень за кошти сільського бюджету).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завершуються роботи з облаштування зупинок громадського транспорту на автошляху Р-15 Ковель — Володимир-Волинський - Нововолинськ.Про це повідомляє Зарічанська територіальна громада Для створення зручних, безпечних та комфортних умов для пасажирів за кошти сільського бюджету придбали 3 зупинки громадського транспорту на суму 135 тисяч гривень.Нові зупинки встановлені ближче до повороту в села Новосілки по обидва боки дороги та в село Суходоли.Наразі завершуються роботи з благоустрою територій зупинок (на суму 72 тисячі гривень за кошти сільського бюджету).

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