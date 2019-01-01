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На трасі Володимир-Волинський – Нововолинськ завершують облаштування нових зупинок

На трасі Володимир-Волинський – Нововолинськ завершують облаштування нових зупинок
Завершуються роботи з облаштування зупинок громадського транспорту на автошляху Р-15 Ковель — Володимир-Волинський - Нововолинськ.

Про це повідомляє Зарічанська територіальна громада.

Для створення зручних, безпечних та комфортних умов для пасажирів за кошти сільського бюджету придбали 3 зупинки громадського транспорту на суму 135 тисяч гривень.

Нові зупинки встановлені ближче до повороту в села Новосілки по обидва боки дороги та в село Суходоли.

Наразі завершуються роботи з благоустрою територій зупинок (на суму 72 тисячі гривень за кошти сільського бюджету).

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Теги: Володимир, Нововолинськ, зупинки
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