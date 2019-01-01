«Волиньгаз» оштрафували на декілька мільйонів за донарахування зайвого блакитного палива





Про це Юрій Тереньєв на сторінці у Facebook.



Так, за вказані порушення оштрафував «Волиньгаз» на 13 мільйонів гривень.



Антимонопольний комітет України прийняв рішення у 16 справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.



Комітет встановив, що:



1. Групи (до кожної входять облгаз(и) та облгаззбут) «Київоблгаз», «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Львівгаз», «Запоріжгаз», «Харківгаз», «Хмельницькгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Закарпатгаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Миколаївгаз», «Івано-Франківськгаз» в період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій.



2. Ці компанії з жовтня 2018 по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто, зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем на зазначеному ринку.



Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.



Загальний розмір штрафів складає 278 мільйонів гривень.



Разом з цим, Антимонопольним комітетом України зобов’язав відповідачів:



- припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

- усунути наслідки порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом здійснення перерахунку побутовим споживачам у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на підставі даних лічильника природного газу, починаючи з жовтня 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антимонопольний комітет України оштрафував 16 облгазів групи РГК на 278 мільйонів гривень за неправомірні донарахування побутовим споживачам об’ємів використаного природного газу та зобов’язав порушників здійснити перерахунок за минулий рік.Про це повідомив голова АМКУ на сторінці у Facebook.Так, за вказані порушення оштрафував «Волиньгаз» на 13 мільйонів гривень.Антимонопольний комітет України прийняв рішення у 16 справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем.Комітет встановив, що:1. Групи (до кожної входять облгаз(и) та облгаззбут) «Київоблгаз», «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Львівгаз», «Запоріжгаз», «Харківгаз», «Хмельницькгаз», «Рівнегаз», «Сумигаз», «Чернівцігаз», «Чернігівгаз», «Закарпатгаз», «Дніпропетровськгаз», «Житомиргаз», «Миколаївгаз», «Івано-Франківськгаз» в період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій.2. Ці компанії з жовтня 2018 по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто, зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем на зазначеному ринку.Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.Загальний розмір штрафів складає 278 мільйонів гривень.Разом з цим, Антимонопольним комітетом України зобов’язав відповідачів:- припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції;- усунути наслідки порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом здійснення перерахунку побутовим споживачам у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача на підставі даних лічильника природного газу, починаючи з жовтня 2018 року.

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