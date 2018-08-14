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На Волині після застілля чоловіка знайшли з ножовими пораненнями: потерпілий – у лікарні

На Волині після застілля чоловіка знайшли з ножовими пораненнями: потерпілий – у лікарні
Мешканець села Чесний Хрест після чергового застілля потрапив у реанімаційне відділення Володимир-Волинського ТМО.

Про випадок повідомили у міському відділі поліції, - пише "Район.Володимир".

11 грудня ввечері у міський відділок надійшло повідомлення з села Чесний Хрест. По прибутті на місце події правоохоронці застали на ліжку 37-річного мешканця села з ножовими пораненнями живота, плеча і стегна.

В будинку був знайдений ніж, яким, ймовірно, були нанесені тяжкі тілесні ушкодження.

На столі були порожня пляшка та склянки, ймовірніше за все, того дня господар помешкання випивав. Як з'ясували правоохоронці, випивала з потерпілим жінка.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини цього випадку.

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Теги: Володимир, ножові поранення, чоловік
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