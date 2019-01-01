Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 13 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.
Про це інформує Волинський обласний гідрометцентр.
Вiтер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку 13 грудня також - мінлива хмарність, без істотних опадiв.
Вiтер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 4-6º тепла.
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Про це інформує Волинський обласний гідрометцентр.
Вiтер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 2-7º тепла.
У Луцьку 13 грудня також - мінлива хмарність, без істотних опадiв.
Вiтер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 4-6º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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