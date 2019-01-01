вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Долар продовжує дешевшати: курс валют у Луцьку на 13 грудня

Долар продовжує дешевшати: курс валют у Луцьку на 13 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.350, а продаж – 23.650.

Євро при купівлі становить – 25.960, продажу – 26.150.

Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.030, продаж – 6.193.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Залишилися без маршруток: у Луцьку жителі мікрорайону вимагають забезпечити їх транспортом
Сьогодні, 09:29
Свято Андрія Первознанного: що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Долар продовжує дешевшати: курс валют у Луцьку на 13 грудня
Сьогодні, 09:10
Волинянин знайшов у себе на городі мертвого чоловіка
Сьогодні, 08:56
У Луцьку в неділю, 15 грудня, перекриють рух проспектом Соборності
Сьогодні, 08:48
Схожі новини
Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня Долар стрімко падає в ціні: курс валют у Луцьку на 12 грудня
12 грудень, 08:51
Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня
11 грудень, 09:17
Курс валют у Луцьку на 9 грудня Курс валют у Луцьку на 9 грудня
09 грудень, 09:35
Курс валют у Луцьку 4 грудня Курс валют у Луцьку 4 грудня
04 грудень, 09:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судили волинянина-прикордонника, який під час служби користувався мобільним телефоном
Сьогодні, 10:24
 0
Санкції проти Росії мають бути продовжені та посилені, – Порошенко
Сьогодні, 10:20
 0
Родина іноземців заснувала на Волині успішний бізнес на овочах
Сьогодні, 10:12
 0
На Донбасі загинув 26-річний військовий
Сьогодні, 10:03
 0
ПриватБанк і Western Union запускають новий сервіс грошових переказів на рахунки в Україні*
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8