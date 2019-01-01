Долар продовжує дешевшати: курс валют у Луцьку на 13 грудня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.350, а продаж – 23.650.
Євро при купівлі становить – 25.960, продажу – 26.150.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.030, продаж – 6.193.
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Євро при купівлі становить – 25.960, продажу – 26.150.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.030, продаж – 6.193.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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