Долар продовжує дешевшати: курс валют у Луцьку на 13 грудня





Євро при купівлі становить – 25.960, продажу – 26.150.



Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.383.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.030, продаж – 6.193.

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