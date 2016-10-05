Провели в останню путь загиблого військового Андрія Войтовича. ФОТО
Сьогодні, 13:44
У селі Квітневе Рожищенського району в останню дорогу провели військовослужбовця Андрія Войтовича, який загинув у війні на Сході 9 грудня.
13 грудня попрощатися із захисником прийшли бойові побратими, волонтери, односельчани, посадовці та інші небайдужі громадяни. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Військовослужбовця проводжали в останню дорогу під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили панахиду.
Поховали чоловіка на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, тіло Андрія Войтовича і Сергія Сироти привезли привезли на Волинь надвечір 12 грудня. Спочатку волиняни зустріли загиблих на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
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13 грудня попрощатися із захисником прийшли бойові побратими, волонтери, односельчани, посадовці та інші небайдужі громадяни. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
Військовослужбовця проводжали в останню дорогу під звуки поховального маршу та залпи рушниць. Священнослужителі відправили панахиду.
Поховали чоловіка на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, тіло Андрія Войтовича і Сергія Сироти привезли привезли на Волинь надвечір 12 грудня. Спочатку волиняни зустріли загиблих на Цуманському перехресті. Згодом прощання відбулося у Луцьку на Театральному майдані біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України».
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