Через годину у Луцьку перекриють проспект Соборності
Сьогодні, 11:22
15 грудня о 12:20 обмежать рух транспорту проспектом Соборності.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Сьогодні 15 грудня 2019 року, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв». Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л). Старт, фініш – навпроти ТРЦ «Порт Сіті».
У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.
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Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Сьогодні 15 грудня 2019 року, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв». Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л). Старт, фініш – навпроти ТРЦ «Порт Сіті».
У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.
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