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Через годину у Луцьку перекриють проспект Соборності

Через годину у Луцьку перекриють проспект Соборності
15 грудня о 12:20 обмежать рух транспорту проспектом Соборності.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.

Сьогодні 15 грудня 2019 року, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв». Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «Порт Сіті» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л). Старт, фініш – навпроти ТРЦ «Порт Сіті».

У зв’язку з цим з 12.30 до 16.00 години буде тимчасово зупинено рух транспорту за маршрутом проведення забігу.

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Теги: рух, перекриття, проспект Соборності, забіг Миколаїв
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