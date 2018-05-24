У Луцьку посиденьками відзначили Міжнародний день чаю
Сьогодні, 16:32
15 грудня в центральній міській бібліотеці для дорослих святкували Міжнародний день чаю.
Про це повідомляють організатори.
Читальний зал бібліотеки перетворився на літературне кафе,куди завітали члени клубу «Затишок» на бібліотечні посиденьки «Зима – пора гарячого чаю та хороших книг».
Завідувачка відділу обслуговування Ірина Гулюк ознайомила присутніх з історією походження чаю, традиціями чаювання різних народів. Гості бібліотеки пірнули в світ легенд та оповідей про чай, а також переглянули відео про те як правильно заварювати чай, які є види чаю та як вірно смакувати тонізуючим напоєм.
Члени клубу з задоволенням насолоджувались смаком духмяного чаю та спілкувалися на літературну тематику.
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Про це повідомляють організатори.
Читальний зал бібліотеки перетворився на літературне кафе,куди завітали члени клубу «Затишок» на бібліотечні посиденьки «Зима – пора гарячого чаю та хороших книг».
Завідувачка відділу обслуговування Ірина Гулюк ознайомила присутніх з історією походження чаю, традиціями чаювання різних народів. Гості бібліотеки пірнули в світ легенд та оповідей про чай, а також переглянули відео про те як правильно заварювати чай, які є види чаю та як вірно смакувати тонізуючим напоєм.
Члени клубу з задоволенням насолоджувались смаком духмяного чаю та спілкувалися на літературну тематику.
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