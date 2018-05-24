У Луцьку посиденьками відзначили Міжнародний день чаю

15 грудня в центральній міській бібліотеці для дорослих святкували Міжнародний день чаю.Про це повідомляють організатори.Читальний зал бібліотеки перетворився на літературне кафе,куди завітали члени клубу «Затишок» на бібліотечні посиденьки «Зима – пора гарячого чаю та хороших книг».Завідувачка відділу обслуговуванняознайомила присутніх з історією походження чаю, традиціями чаювання різних народів. Гості бібліотеки пірнули в світ легенд та оповідей про чай, а також переглянули відео про те як правильно заварювати чай, які є види чаю та як вірно смакувати тонізуючим напоєм.Члени клубу з задоволенням насолоджувались смаком духмяного чаю та спілкувалися на літературну тематику.